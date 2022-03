Urszula Radwańska dla Interii: To będzie dla mnie priorytet. Wideo WIDEO |

- Bardzo chciałabym zagrać w tym sezonie co najmniej w eliminacjach do turniejów wielkoszlemowych. W tym roku mija 10 lat, gdy w rankingu WTA byłam na najwyższym jak dotąd, 29. miejscu w karierze. Zamierzam wrócić do pierwszej setki rankingu - mówi w rozmowie z Interią Urszula Radwańska.