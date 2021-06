Tenis. Dawid Olejniczak: Jeśli Iga Świątek gra na wysokim poziomie, to jest niemal nie do zatrzymania (POLSAT SPORT) Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Iga Świątek awansowała do III rundy Wimbledonu. W środę pewnie pokonała w dwóch setach Wierę Zwonariewą (6:1, 6:3). - Jeśli gra na wysokim poziomie, to jest niemal nie do zatrzymania - mówi komentator Polsatu Sport Dawid Olejniczak.