Tomasz Świątek dla Interii: Mam nadzieję, że Iga nie zwariuje. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Kiedy wchodzę do pokoju Igi, a wchodzę bez pukania, bo tak się umówiliśmy i jest to u nas normalne, to widzę, że zazwyczaj czyta książkę lub ogląda swój film. Nie sądzę, że śledzi informacje na swój temat - zdradza w rozmowie z Interią ojciec zwyciężczyni Rolanda Garrosa, Tomasz Świątek.