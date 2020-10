Urszula Radwańska dla Interii: Wiedzieliśmy, że Iga osiągnie wielki sukces. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W środowisku tenisowym wiedzieliśmy, że Iga osiągnie tak duży sukces, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie to już teraz. Czasami jest okazja do wspólnych rozmów i spotkań z Igą. Jej postawa jest motywacją dla mnie i innych zawodniczek do jeszcze lepszej gry - mówi w rozmowie z Interią Urszula Radwańska.