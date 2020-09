US Open. Thiem w półfinale. Wygrał z de Minaurem. Wideo WIDEO |

Dominic Thiem jako pierwszy austriacki tenisista w historii awansował do półfinału singla wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open. Rozstawionemu z "dwójką" zawodnikowi udało się to po środowym zwycięstwie nad Australijczykiem Aleksem de Minaurem (21.) 6:1, 6:2, 6:4.