Dawid Celt komentuje dla Interii długą przerwę w tenisie: To dobry moment, żeby zajść w ciążę i urodzić dziecko. WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Po młodszych zawodnikach to spłynie jak po kaczce. Jak im zabiorą rok, to nie jest problem. Gorzej będą mieć tenisiści, którzy są wiekowi - twierdzi Dawid Celt zapytany o to, jaki wpływ na tenisistów będzie miała przerwa spowodowana pandemią koronawirusa