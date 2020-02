Ekspert Interii: Zwycięstwo Sofii Kenin to wielka sensacja. Wideo WIDEO |

- Nikt nie liczył na to, że to właśnie Amerykanka zwycięży w Australian Open. To też pokazuje, że obecnie w kobiecym tenisie nie ma stabilizacji i nie wiadomo, czy i kiedy ta stabilizacja nastąpi. W niedzielnym finale mężczyzn żelaznym faworytem będzie Serb Novak Djoković - mówi tenisowy ekspert Interii Olgierd Kwiatkowski.