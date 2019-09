Rafael Nadal wygrał finał US Open. To 19. tytuł wielkoszlemowy Hiszpana. Wideo WIDEO |

Rafael Nadal wygrał w finale US Open z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Dla Hiszpana jest to czwarty zwycięski finał US Open w karierze. Na swoim koncie ma już 19 wygranych turniejów wielkoszlemowych.