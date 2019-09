US Open. Jubileuszowe zwycięstwo Sereny Williams. Wideo WIDEO |

Serena Williams wygrała ćwierćfinałowy mecz US Open z Wang Qiang 6:1, 6:0. Było to jej jubileuszowe, setne zwycięstwo w US Open.