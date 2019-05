Mariusz Fyrstenberg o Hurkaczu: Aż boję się pomyśleć, co może osiągnąć. Wideo

- Gra świetnie. Walczy o pierwszą 50., ale stać go na pierwszą 30. Aż boję się pomyśleć, co może osiągnąć - mówi o Hubercie Hurkaczu Mariusz Fyrstenberg. Były znakomity deblista, finalista US Open z 2011 roku. Obecnie zajmuje się organizacją turnieju Sopot Open, w którym Hurkacz nie zagra, ale wystąpi m.in. Kamil Majchrzak, a być może także Jerzy Janowicz.