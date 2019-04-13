Turniej WTA w Bogocie - Anisimova w półfinale

Rozstawiona z numerem szóstym Amerykanka Amanda Anisimova pokonała Kolumbijkę Maríę Camilę Osorio 6:2, 1:6, 6:3 w ćwierćfinale turnieju WTA w Bogocie (pula nagród 226 tys. dolarów).
Wyniki ćwierćfinałów gry pojedynczej:
Amanda Anisimova (USA, 6) - María Camila Osorio (Kolumbia) 6:2, 1:6, 6:3 Beatriz Haddad Maia (Brazylia) - Sara Sorribes (Hiszpania, 7) 6:7 (6-8), 6:2, 6:3 Lara Arruabarrena (Hiszpania, 11) - Tamara Zidansek (Słowenia, 5) 6:4, 6:2 Astra Sharma (Australia) - Sara Errani (Włochy) 6:1, 7:5
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