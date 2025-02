Świątek się udało, Muchovej już nie. Druzgocąca klęska, 1810 dni i koniec

Sensacja w półfinale turnieju w Linz. Muchova kompletnie zdominowana

O prawo do gry w finale bój chwilę po godzinie 15:00 rozpoczęły Karolina Muchova i Jekaterina Aleksandrowa. Murowaną faworytką była Czeszka, ale "kursy" uległy diametralnej zmianie po piorunującym początku ze strony Rosjanki. Ta już przy pierwszej okazji przełamała rywalkę, dołożyła swoje podanie i wyszła na prowadzenie 2:0. Muchova miała bardzo słabą skuteczność pierwszego serwisu , co przekładało się na kolejne punkty dla Aleksandrowej.

Dość powiedzieć, że j eszcze przed upływem 30 minut Rosjanka dopisała na swoje konto pierwszego seta, rozbijając 19. rakietę świata do zera. Tym samym wypiekła historycznego bajgla. Ostatni raz reprezentantka Czech przegrała seta do zera 18 lutego 2020 roku . Od tamtej pory upłynęło zatem aż 1810 dni. Takiego losu udało się uniknąć Idze Świątek.

Świątek dała radę, Muchova już nie. Bajgiel w Linz, niespodziewane zestawienie w finale

Nieco lepiej Muchova zaprezentowała się w drugim secie. Było to jednak za mało, żeby odwrócić losy rywalizacji i awansować do półfinału w Linz. Rywalizacja zrobiła się dużo bardziej wyrównana, lecz w kluczowym momencie próbę nerwów wygrała Aleksandrowa. Przełamała w siódmym gemie finalistkę Roland Garros 2023 i wyszła na prowadzenie 4:3. Nie oddała go już do końca.