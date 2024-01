Berkieta znakomicie zaczął poprzedni sezon - awansował do półfinału Australian Open. Przegrał z Larnerem Tienem 4:6, 2:6. Później jednak spisywał się słabiej. W dwóch turniejach wielkoszlemowych Roland Garrosie i US Open odpadł w pierwszej rundzie, a w Wimbledonie przegrał w ćwierćfinale po dwóch tie-breakach z Rosjaninem Jaroslawem Deminem.

Berkieta rozstawiony z "trójką" w Australian Open

Ubiegły rok był dla tenisisty ze stolicy etapem zaznajomienia się z grą na najwyższym juniorskim poziomie. Mimo odważnych zapowiedzi nie udało mu się bowiem wygrać żadnego z Wielkich Szlemów. Zachował jednak miejsce w czołówce juniorskiego rankingu. Jest obecnie siódmy. To najwyższa pozycja warszawiaka w karierze. Przedtem jego rekordem była 11. lokata z lutego 2023 roku.

Berkieta skorzystał na tym, że z notowań ITF Juniors wypadli zawodnicy z wyższego rocznika. To normalna sytuacja na początku roku. Dzięki temu Polak będzie bardzo wysoko rozstawiony w juniorskim Australian Open , który odbędzie się w dniach 20 - 27 stycznia. W tej chwili na wstępnej liście zgłoszonych znajduje się na trzecim miejscu.

Jakie ma przełożenie ranking juniorów na późniejsze wyniki? Nie ma reguły. U dziewcząt nie przywiązuje się dużej rangi do wyników juniorskich, a zawodniczki nie grają do oporu w turniejach do lat 18.