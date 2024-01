Rafael Nadal zwycięski. I to w jakim stylu!

Kibice nie zawiedli. Tłumnie zapełnili główną arenę przepięknego obiektu w Brisbane. Kiedy Nadal wychodził na kort rozległa się wrzawa i większość fanów wyjęła komórki, by uwiecznić ten moment. Tak do gry wrócił wielki mistrz, zwycięzca 22 wielkoszlemowych turniejów.

Ostatni mecz ponad rok temu

Hiszpan ostatnie spotkanie rozegrał właśnie w Australii. W drugiej rundzie ubiegłorocznego Australian Open przegrał z Amerykaninem Mackenzie McDonaldem. Grał z bólem. Po wielu konsultacjach w czerwcu 2023 roku poddał się operacji biodra . Było zagrożenie, że w ogóle już nie wystąpi w ATP. Dzięki ogromnej sile woli, niesamowitej motywacji 37-letni tenisista z Majorki wrócił do treningów, a teraz do rywalizacji.

W Brisbane miał najpierw rozgrzewkę w deblu. W duecie z Markiem Lopezem przegrali jednak z silną miejscową parę Max Purcell - Jordan Thompson. Od początku wiadomo było, że skupia się na singlu. W noworoczny poniedziałek okazało się, że jego pierwszym rywalem po tak długiej przerwie będzie zwycięzca US Open 2020, obecnie 98. w rankingu - Austriak Dominic Thiem. Jakość i przeszłość przeciwnika jeszcze bardziej wzbudziła zainteresowanie tym spotkaniem.

Wyrównany pierwszy set, w drugim dominacja Nadala

Obaj tenisiści nie zawiedli, zwłaszcza w pierwszym - bardzo wyrównanym zaciętym - secie. Do ostatniego gema nie było przełamań, a nawet break pointów , ale wtedy Nadal w stylu tych największych tenisistów zaryzykował, postawił wszystko na jedną kartę. Wypracował cztery piłki setowe, wykończył tę czwartą. Po 56 minutach wygrał 7:5. Publiczność nagrodziła jego wyczyn głośnymi brawami.

W drugim secie Nadal szybko wziął się do pracy. Był na fali, szedł za ciosem, a Thiem, choć momentami grał dobrze, nie był w stanie wybić go ze zwycięskiego rytmu. Nadal od razu przełamał Austriaka. Prowadził 3:0. Przy wyniku 4:1 miał break pointa. W ostatniej wymianie tego gema, zmieniając kierunki swoich zagrań, grając cierpliwie, Hiszpan zmusił rywala do kolejnego błędu. Było 5:1.