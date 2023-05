Gigantyczna wpadka komentatora w trakcie meczu Świątek. Nie wiedział, że jest na antenie

Iga Świątek jest obecnie najlepszą tenisistką na świecie i najlepszą polską zawodniczką w historii całej dyscypliny. Właśnie teraz prezentuje ona swoją szczytową formę. Nic więc dziwnego, że mecze z jej udziałem wywołują ogromne emocje wśród kibiców, włączając w to dziennikarzy sportowych.

Bartosz Ignacik, który na co dzień komentuje mecze tenisa w stacji Canal+, również nie pohamował swoich emocji i zaliczył spektakularną wpadkę w trakcie meczu Igi Świątek z Donną Vekić. W przerwie między setami dziennikarz myślał, że jego mikrofon jest wyłączony i widzowie nie słyszą jego słów. Tak prawdopodobnie miało być, jednak z bliżej nieznanego powodu w tym momencie wszyscy kibice przed telewizorami mogli odebrać to, co Bartosz Ignacik powiedział swojemu koledze na stanowisku komentatorskim.