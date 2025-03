W marcu 2022 roku Ashleigh Barty zaszokowała tenisowy świat, ogłaszając zakończenie kariery. Była świeżo po wygraniu Australian Open, swojego trzeciego tytułu wielkoszlemowego w singlu (wcześniej Roland Garros 2019 i Wimbledon 2021, do tego w CV miała brązowy medal olimpijski z Tokio oraz deblowy triumf w US Open 2018).

- Ogłaszam wycofanie się z tenisa (...). Jestem bardzo wdzięczna za wszystko, co dał mi ten sport, odchodzę z poczuciem dumy i spełnienia. powiedziałam to mojemu zespołowi wiele razy, po prostu nie mam już tego w sobie. Nie mam już fizycznego popędu, emocjonalnego pragnienia i wszystkiego, czego potrzeba, aby rzucić sobie wyzwanie na najwyższym poziomie i myślę, że po prostu wiem, że jestem wypalona. Po prostu wiem, że fizycznie nie mam nic więcej do zaoferowania i to dla mnie sukces. Dałam absolutnie wszystko, co mogłam w tej pięknej dyscyplinie, jaką jest tenis i jestem z tego naprawdę zadowolona - mówiła wtedy.