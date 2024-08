Historyczny weekend dla polskiego tenisa. I niedziela dla 19-latki. Ma swój tytuł

Dokładnie rok temu 18-letnia wówczas Zuzanna Pawlikowska zbierała w internecie pieniądze, by polecieć do Nowego Jorku na swój ostatni juniorski turniej wielkoszlemowy. Udało się, a późną jesienią pierwszy raz wystąpiła w finale turnieju ITF. Wtedy nie wygrała - i do dziś nie mogła nacieszyć się takim tytułem. Aż w końcu przyszedł sierpień i zawody na południu Finlandii, w gminie Savitaipale. Do finału dotarła ekspresowo, bez straty seta. A tu pokonała rozstawioną z dwójką Ukrainkę Nadiję Kolb.