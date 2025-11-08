Partner merytoryczny: Eleven Sports

Znów głośno o Lewandowskiej. Niespodziewany apel do żony Roberta, to znana aktorka

Odkąd Anna Lewandowska otworzyła w Barcelonie Edan Studios, centrum fitness odwiedzają regularnie nie tylko hiszpańskie celebrytki, ale również postacie znane ze świata polskiego show-biznesu. Teraz na trening tam zdecydowała się Katarzyna Zielińska. Aktorka podzieliła się z Anną dość ciekawym pomysłem.

Katarzyna Zielińska, Anna Lewandowska
Katarzyna Zielińska, Anna LewandowskaMichal Wozniak/Dzien Dobry TVN/East News, Piotr MoleckiEast News

Anna Lewandowska od lat udowadnia, że jej pasja do sportu i zdrowego stylu życia przekłada się na sukcesy nie tylko na krajowym, ale i międzynarodowym poziomie. Była już zawodniczka karate, mistrzyni świata w kumite, dziś przede wszystkim rozwija swoje projekty biznesowe związane ze zdrowiem i fitness, zachęcając Polaków (i nie tylko) do regularnej aktywności fizycznej i dbania o siebie.

Jej centrum fitness Edan Studios w Barcelonie stało się miejscem spotkań nie tylko polskich, ale także zagranicznych gwiazd, a organizowane przez nią obozy i eventy przyciągają tłumy fanów aktywnego trybu życia. Anna Lewandowska nie narzeka na brak zajęć ani zainteresowania swoją osobą, a zawsze chętnie wita w swoich progach znajome z Polski.

Katarzyna Zielińska na siłowni Anny Lewandowskiej. Nagle zaapelowała do żony Roberta

Ostatnio w hiszpańskim Edan Studios pojawiła się Katarzyna Zielińska, polska aktorka, która od lat łączy swoją pasję do gry aktorskiej z miłością do sportu i piłki nożnej. Przy okazji wizyty w Barcelonie aktorka miała także okazję spotkać Ewę Pajor, od której otrzymała autograf, czym pochwaliła się na swoim profilu na Instagramie. Wizyta w centrum fitness Anny Lewandowskiej także wywarła na niej duże wrażenie.

"Jeśli chodzi o gości, którzy odwiedzają mnie w Edan w Barcelonie. Słuchajcie, już wszyscy tutaj wpadają, bo Barcelona jest piękna, a tym razem jest i ona. Kasia Zielińska" - powiedziała Anna Lewandowska na Instastories, witając aktorkę. Z kolei sama Katarzyna Zielińska nie kryła zachwytu wnętrzem studia. "Masz tu tak pięknie, jak ona ma tu ładnie. Mówię jej, zrób takie w Warszawie, zrób takie w Polsce. Koniecznie" - zaapelowała do Lewandowskiej.

Dwie kobiety obejmujące się z uśmiechem przy stole we wnętrzu sklepu lub salonu, w tle regał z kolorowymi ubraniami i półkami.
Katarzyna Zielińska odwiedziła Edan Studios Anny LewandowskiejInstagram/katarzynazielinskamateriał zewnętrzny

Te słowa szybko stały się początkiem dyskusji o możliwości otwarcia podobnego studia w Polsce. Anna Lewandowska, zainspirowana entuzjazmem aktorki, zwróciła się do swoich fanów z pytaniem, czy chcieliby podobnego miejsca w kraju. Czyżby to był zapowiedź kolejnego biznesowego kroku jednej z najpopularniejszych trenerek fitness w Polsce?

    Kobieta z blond włosami upiętymi w elegancki kok, ubrana w ciemny żakiet i czarną bluzkę, siedzi na tle różowych ścian z pionowymi, kolorowymi akcentami; uśmiecha się, patrząc lekko w bok.
    Anna LewandowskaLukasz GdakEast News
    Anna Lewandowska
    Anna LewandowskaIMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler/Imago Sport and News/East NewsEast News
    Katarzyna Zielińska
    Katarzyna ZielińskaAKPA

