Anna Lewandowska od lat udowadnia, że jej pasja do sportu i zdrowego stylu życia przekłada się na sukcesy nie tylko na krajowym, ale i międzynarodowym poziomie. Była już zawodniczka karate, mistrzyni świata w kumite, dziś przede wszystkim rozwija swoje projekty biznesowe związane ze zdrowiem i fitness, zachęcając Polaków (i nie tylko) do regularnej aktywności fizycznej i dbania o siebie.

Jej centrum fitness Edan Studios w Barcelonie stało się miejscem spotkań nie tylko polskich, ale także zagranicznych gwiazd, a organizowane przez nią obozy i eventy przyciągają tłumy fanów aktywnego trybu życia. Anna Lewandowska nie narzeka na brak zajęć ani zainteresowania swoją osobą, a zawsze chętnie wita w swoich progach znajome z Polski.

FC Barcelona wróciła na Camp Nou. Tak prezentuje się stadion. WIDEO ANAHI ARADAS / AFPTV / AFP AFP

Katarzyna Zielińska na siłowni Anny Lewandowskiej. Nagle zaapelowała do żony Roberta

Ostatnio w hiszpańskim Edan Studios pojawiła się Katarzyna Zielińska, polska aktorka, która od lat łączy swoją pasję do gry aktorskiej z miłością do sportu i piłki nożnej. Przy okazji wizyty w Barcelonie aktorka miała także okazję spotkać Ewę Pajor, od której otrzymała autograf, czym pochwaliła się na swoim profilu na Instagramie. Wizyta w centrum fitness Anny Lewandowskiej także wywarła na niej duże wrażenie.

"Jeśli chodzi o gości, którzy odwiedzają mnie w Edan w Barcelonie. Słuchajcie, już wszyscy tutaj wpadają, bo Barcelona jest piękna, a tym razem jest i ona. Kasia Zielińska" - powiedziała Anna Lewandowska na Instastories, witając aktorkę. Z kolei sama Katarzyna Zielińska nie kryła zachwytu wnętrzem studia. "Masz tu tak pięknie, jak ona ma tu ładnie. Mówię jej, zrób takie w Warszawie, zrób takie w Polsce. Koniecznie" - zaapelowała do Lewandowskiej.

Katarzyna Zielińska odwiedziła Edan Studios Anny Lewandowskiej Instagram/katarzynazielinska materiał zewnętrzny

Te słowa szybko stały się początkiem dyskusji o możliwości otwarcia podobnego studia w Polsce. Anna Lewandowska, zainspirowana entuzjazmem aktorki, zwróciła się do swoich fanów z pytaniem, czy chcieliby podobnego miejsca w kraju. Czyżby to był zapowiedź kolejnego biznesowego kroku jednej z najpopularniejszych trenerek fitness w Polsce?

Anna Lewandowska Lukasz Gdak East News

Anna Lewandowska IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler/Imago Sport and News/East News East News

Katarzyna Zielińska AKPA