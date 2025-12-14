Włamali się do domu Gortata. Polak poszedł na policję. Tak został potraktowany

Marcin Gortat to człowiek, który dla rozwoju koszykówki w kraju nad Wisłą zrobił naprawdę wiele. Nie był on pierwszym Polakiem w amerykańskiej lidze NBA, lecz z pewnością jako pierwszy "biało-czerwony" zawodnik odcisnął w niej swoje dość wyraźne piętno.

Za oceanem grał on w latach 2007-2019. W tym czasie łodzianin reprezentował barwy takich ekip jak: Phoenix Suns, Orlando Magic, Washington Wizards czy Los Angeles Clippers. Tak bogata kariera dała mu możliwość gry u boku wielu wybitnych graczy, w tym miedzy innymi: Steva Nasha, Dwighta Howarda czy Johna Walla.

Po zakończeniu swojej przygody w NBA Marcin Gortat pozostał w USA, ciesząc się urokami życia za wielkim oceanem. Niestety "Amerykański Sen" to w wielu przypadkach jedynie naciągany frazes, o czym dość dobitnie przekonał się były koszykarz z kraju nad Wisłą.

Gortat padł ofiarą przestępstwa. Oto, jak potraktowała go amerykańska policja

Nie tak dawno temu Marcin Gortat zdecydował się wziąć udział w popularnym programie "Hejt Park", emitowanym na "Kanale Sportowym". W blisko trzygodzinnej rozmowie poruszonych zostało wiele ciekawych wątków, które z pewnością zainteresują fanów łodzianina. Przy tej okazji Gortat podzielił się również historią, która u niejednej osoby wywołałaby długotrwałą traumę.

"Teraz drugi raz włamali mi się do domu. Za pierwszym razem czwórka dzieciaków wybiła szybę. Weszli, obeszli dom, alarm się włączył. Nic nie wzięli, ale zobaczyli, że są dwa sejfy w domu. Wrócili po te sejfy dwa lata później. To było dokładnie dwa miesiące temu. Dosłownie wyrwali je. Jeden zostawili 10 metrów od garderoby, a drugi odciągnęli 150 metrów od domu. Cieszę się, że mnie wtedy nie było w domu. Bo biorąc pod uwagę, jak się szkolę i na co jestem przygotowany, to mogło dojść do tragedii" - wyznał Gortat.

Oczywiście Polak, posiadający nagranie z momentu zdarzenia, udał się w tej sprawie na policję. Przedstawiciele służb zszokowali jednak Gortata twierdząc, że gdyby wówczas znajdował się w domu, to by uniknąć pozwów musiałby się upewnić, że wszyscy włamywacze nie żyją. To sprawiło, że były koszykarz natychmiast opuścił budynek amerykańskich służb. Podjął on także decyzję o powrocie do kraju nad Wisłą.

"W Stanach przyjdzie człowiek, który uzna, że masz fajny zegarek, wyjmie pistolet i może cię na miejscu zastrzelić. Bo ten zegarek może dla niego oznaczać jedzenie dla całej rodziny na miesiąc czy dwa. Dlatego poniekąd zdecydowaliśmy z żoną, że wracamy na stałe do Polski. Raz, że chcemy wychować tutaj młodego. A dwa, że to, co się dzieje w Stanach, to jest już armagedon. I ten człowiek u władzy jest po prostu psychopatą" - spuentował wątek Gortat.

Marcin Gortat Adrian Slazok/REPORTER East News

Marcin Gortat Pawel Wodzynski East News

Marcin Gortat i Żaneta Gortat-Stanisławska Tricolors East News

