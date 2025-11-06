Piotr Zieliński to jeden z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy swojego pokolenia. Od lat zachwyca kibiców nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej. Jako kluczowy zawodnik reprezentacji Polski oraz długoletni pomocnik włoskiego Napoli, zapisał się w historii jako jeden z najskuteczniejszych polskich pomocników Serie A. Z Napoli zdobył mistrzostwo Włoch, a jego technika, wizja gry i elegancja w prowadzeniu piłki sprawiły, że porównywano go do najlepszych europejskich rozgrywających.

Grający obecnie w barwach Interu Mediolan Zieliński ma fanów nie tylko wśród kibiców piłkarskich - jego talent doceniają także polscy artyści i celebryci, wśród których znajduje się m.in. wokalistka Kaśka Sochacka.

Piotr Zieliński zaskoczył Kaśkę Sochacką. Artystka nie kryła wzruszenia

Kaśka Sochacka była gościem 10. odcinka programu "Kuba Wojewódzki", razem z aktorem Mateuszem Damięckim. Prowadzący, znany z nieprzewidywalnych żartów i ciętego humoru, postanowił nawiązać do nietypowego hobby wokalistki - jej zamiłowania do piłki nożnej.

W pewnym momencie Wojewódzki, z charakterystycznym dla siebie dystansem, zapytał: "A skoro jesteśmy przy poezji, przy melancholii, przy ważnych rzeczach, to powiedz mi, kto cię bardziej kręcił? Piotrek Zieliński czy Grzesiek Krychowiak?". Sochacka wybuchła śmiechem, nie spodziewając się, że to pytanie zapoczątkuje jeden z najbardziej wzruszających momentów odcinka.

Kuba kontynuował temat, zdradzając, że jego gościni to prawdziwa fanka futbolu. "Nie wygląda, ale są też tacy. Jak wychodzi na stadion, to jechać z k***mi! Cała Sochacka!" - żartował prowadzący. Wokalistka przyznała, że piłką nożną interesuje się od dziecka, a w dzieciństwie kibicowała zarówno Realowi Madryt, jak i Barcelonie. "Po prostu bardzo lubię piłkę nożną. W 90 minut można zobaczyć nieprawdopodobnie dużo emocji" - mówiła z pasją.

Gdy rozmowa zeszła na temat ulubionych polskich piłkarzy, Sochacka bez wahania wskazała: "Jednym z moich ulubionych klubów jest Napoli. Zieliński grał w Napoli, więc tutaj postawię…". Nie zdążyła jednak dokończyć, bo Wojewódzki przerwał jej z tajemniczym uśmiechem. "Nie kończ, bo zepsujesz! Przypadkowo zadzwonił do nas Piotruś Zieliński. Ma dla ciebie wiadomość. Zobacz…" - ogłosił.

Na ekranie pojawiło się nagranie, w którym Piotr Zieliński zwrócił się bezpośrednio do wokalistki. "Cześć Kaśka. Słyszałem, że zdarzyło ci się oglądać moje mecze. No mi też zdarzyło się posłuchać twoich piosenek. I co mogę powiedzieć? W obu przypadkach jest dobrze. A twoja muzyka zostanie na dłużej w mojej playliście" - przekazał.

Katarzyna Sochacka nie potrafiła ukryć wzruszenia, a jej oczy zaszkliły się od łez. Zaskoczona i poruszona, przyznała, że ma w domu koszulkę meczową Zielińskiego, którą kupiła podczas wyjazdu na mecz Napoli w Neapolu.

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński Foto Olimpik AFP

Kaśka Sochacka Wojciech Strozyk Reporter