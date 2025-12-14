Skoki w Klingenthal dzisiaj. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Konkurs indywidualny w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni HS 140 w Klingenthal odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:00. Transmisję na żywo z zawodów głównych będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1, a poprzedzających je kwalifikacji wyłącznie w Eurosporcie 1. Z kolei stream online z obu sesji będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacje tekstowe i wyniki kwalifikacji oraz konkursu w Interii Sport.

Karuzela Pucharu Świata w skokach narciarskich zawitała w ten weekend do Klingenthal. Polacy udali się do Niemiec w nieco zmienionym składzie, w porównaniu do części Skandynawskiej. Aleksandra Zniszczoła, który startował od początku sezonu, ale nie potrafił wywalczyć choćby punktu, zastępuje Maciej Kot, który z kolei zajął bardzo wysokie 14. miejsce w trakcie niedzielnego konkursu w Wiśle.

Obiekt w Klingenthal, czyli Vogtland Arena o punkcie HS 140 jest dość szczęśliwa dla Polaków. Przed tym weekendem nasi skoczkowie stawali tutaj na podium łącznie osiem razy.

Trzykrotnie robił to Kamil Stoch, który po razie zajmował 1., 2., i 3. miejsce. Dwukrotnie na podium stawał Adam Małysz, który raz był drugi, a raz trzeci. Ponadto zwycięstwo w pamiętnym jednoseryjnym konkursie w 2013 roku wywalczył Krzysztof Biegun. Poza tym Polacy dwukrotni zwyciężali w konkursach drużynowych w 2016 i 2019 roku. W obu zawodach w składzie naszego zespołu startował Stoch, także można powiedzieć, że łącznie pięć razy stawał na podium podczas rywalizacji na Vogtland Arenie.

