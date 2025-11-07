Lewandowska przyznała się do choroby. Wielu nawet nie wie, że na nią cierpi

Anna Lewandowska od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego świata sportu i zdrowego stylu życia. Jako wielokrotna medalistka mistrzostw świata, Europy i Polski w karate tradycyjnym, zapisała się w historii tej dyscypliny jako jedna z najzdolniejszych zawodniczek swojego pokolenia. Po zakończeniu kariery sportowej nie zwolniła tempa - dziś jest trenerką fitness, dyplomowaną dietetyczką, przedsiębiorczynią i autorką licznych książek o zdrowym odżywianiu. Jest także właścicielką wielu biznesów, których celem jest promocja zdrowego stylu życia i motywacja innych do aktywnego i świadomego dbania o siebie.

Anna Lewandowska cierpi na SIBO. Musi stosować specjalną dietę

Choć dla wielu uchodzi za symbol zdrowia i perfekcyjnej formy, jakiś czas temu wyznała, że sama zmaga się z problemem, o którym rzadko mówi się publicznie - SIBO. W 2023 roku na Insta Stories napisała: "Co by tu zjeść słodkiego? Póki co, trzymam Low FODMAP, ze względu na SIBO... Kto z was zmagał się z tym problemem?". Słowa te poruszyły jej fanów i rozpoczęły dyskusję o zdrowiu jelit, które - jak się okazuje - ma kluczowe znaczenie dla samopoczucia, energii i kondycji.

SIBO, czyli Small Intestinal Bacterial Overgrowth, to zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego. Choroba objawia się m.in. wzdęciami, gazami, bólem brzucha, biegunkami lub zaparciami, a także zmęczeniem i problemami z koncentracją. Nie ma dokładnych statystyk dotyczących liczby Polaków z SIBO, ponieważ brakuje precyzyjnych danych i są trudności w diagnozie, ale szacuje się, że miliony Polaków mogą cierpieć na to schorzenie.

W leczeniu SIBO kluczową rolę odgrywa dieta Low FODMAP, o której wspominała Anna Lewandowska w swoim wpisie. Jest to dieta eliminująca fermentujące węglowodany, których organizm nie potrafi dobrze rozłożyć. Po kilku tygodniach stosowania stopniowo wprowadza się kolejne produkty, aby określić, które są dobrze tolerowane. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, dzięki tej metodzie aż 75 procent pacjentów odczuwa wyraźną poprawę.

Anna Lewandowska nie jest jedyną gwiazdą polskiego show-biznesu, która zmaga się z tą chorobą. Cierpią na nią m.in. modelki i prezenterki telewizyjne Joanna Krupa, Klaudia El Dursi i Karolina Gilon, a także aktorka Olga Kalicka i artystka Honorata Skarbek.

