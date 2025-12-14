O której mecz Legia - Piast? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Legia Warszawa zmierzy się u siebie z Piastem Gliwice w ramach zaległego meczu 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Oba zespoły zagrały ze sobą w poprzedni weekend i wówczas 2:0 triumfowały "Piastunki". O której godzinie gra Legia dzisiaj? Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa - Piast Gliwice? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport

Dynamiczna akcja podczas meczu piłki nożnej, trzech piłkarzy w białych koszulkach otacza zawodnika w niebiesko-czerwonym stroju, skupiając się na walce o piłkę.
Legia Warszawa została niedawno pokonana przez Piast Gliwice 0:2Art ServicePAP

Zaległy mecz Legia Warszawa - Piast Gliwice w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra oraz CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Tak się złożyło, że na przestrzeni ośmiu dni Legia Warszawa i Piast Gliwice rozegrają przeciw sobie dwa mecze. Pierwotnie pierwsze spotkanie tych zespołów zaplanowano na 1. kolejkę sezonu PKO BP Ekstraklasy, czyli w weekend 18-21 lipca. Legia przełożyła je jednak z powodu startu w eliminacjach europejskich, a dogodny termin znaleziono dopiero na dzisiaj.

Natomiast Legia i Piast spotkały się w sobotę 6 grudnia już w ramach 18. rundy spotkań. Na stadionie w Gliwicach długo wydawało się, że mecz nie zostanie rozstrzygnięty, aż nadeszła 85. minuta. Wówczas do siatki gości trafił Michał Chrapek, a zwycięstwo "Piastunek" w trzeciej minucie doliczonego czasu gry przypieczętował Jorge Felix.

Piast w ostatnich latach podczas wizyt w Warszawie radzi sobie nadspodziewanie dobrze. Na ostatnich pięć spotkań Gliwiczanie zwyciężyli w aż trzech (w tym także w ostatnim - red.) i dwukrotnie przegrywali. Legia jest zatem nie tylko pod presją zdobycia wyczekiwanego zwycięstwa, ale także "podreperowania" swoich występów przeciwko Piastowi na własnym stadionie.

Mecz Legia Warszawa - Piast Gliwice w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra oraz CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Piłkarze w niebieskich strojach świętują zdobycie gola na tle trybun i zabezpieczeń stadionowych. Jeden z zawodników wyraża emocje poprzez krzyk i uniesione ręce, pozostali biegną za nim z radością.
Michał Chrapek otworzył wynik ostatniego meczu Piasta z Legią, wygranego 2:0Art ServicePAP
Piłkarz w biało-zielonym stroju całuje herb swojej drużyny na koszulce, wyrażając emocje i przywiązanie do klubu, tło jest rozmyte, stadionowe.
Legia WarszawaGrzegorz Wajda/REPORTER East News

