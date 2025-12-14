Partner merytoryczny: Eleven Sports

Piotr Żyła wystawił przedmiot na WOŚP. Po jednym wpisie cena skoczyła jak szalona

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Piotr Żyła to jeden z najbardziej znanych i popularnych polskich skoczków. Zawodnik urodzony w Wiśle ma na koncie spore osiągnięcia i wciąż ma nadzieję na to, że uda mu się skakać daleko. Jego popularność sprawiła, że niegdyś mógł przekazać całkiem sporo na szczytny cel, a konkretnie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wystarczył jeden komentarz, by aukcja gwałtownie przyspieszyła.

Uśmiechnięty sportowiec w żółtej czapce z logo i czerwonej kurtce udziela wywiadu dziennikarzom, wokół widoczne mikrofony różnych stacji radiowych, w tle rozmyte zimowe otoczenie.
Piotr ŻyłaMarcin GolbaAFP

Żyła znany jest z niekonwencjonalnego podejścia i sporej wesołości, która zgromadziła wokół niego zarówno wielu fanów. Skoczek, który jest najstarszym członkiem kadry A, wciąż myśli o dalszej karierze sportowej i nie poddaje się na drodze do celu.

Piotr Żyła został zdyskwalifikowany. Postanowił to wykorzystać

W styczniu 2021 roku, podczas weekendu Pucharu Świata w Zakopanem, który trwał najlepsze, Piotr Żyła zaliczył sporą wpadkę. Przed niedzielnym konkursem okazało się, że został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. "Piotrek dostał dyskwalifikację za kombinezon. Nie zagrał centymetr w biodrze (...)" - tłumaczył wówczas trener Polaków, Michal Doleżal.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Po nieudanych kwalifikacjach Żyła postanowił zamieścić wpis na Facebooku: "Hmm, no wolna niedziela. Ale jutro walczymy team" - zapewniał przed sobotnią drużynówką. Okazało się, że przy okazji postanowił też wykorzystać okazję.

Piotr Żyła wykorzystał sytuację. Poszło o aukcję WOŚP

Żyła postanowił zadziałać jak prawdziwy marketingowiec. Niedługo po dyskwalifikacji związanej z nieprawidłowym kombinezonem zamieścił link do aukcji WOŚP na Allegro i dodał: "Hmm, mam kombinezon na zbyciu, może ktoś chętny" - napisał, dodając płaczącą ze śmiechu emotikonę.

Choć chodziło o inny kombinezon, wielu fanów stwierdziło, że to dobry moment, by zalicytować w szczytnym celu. Cena stroju z 2400 zł skoczyła do 3150 zł. Niedługo później suma wyniosła nieomal 10 000 zł. To dopiero nazywa się skok zainteresowania!

Zobacz również:

Piotr Żyła
Skoki Narciarskie

Przełom u Piotra Żyły. Koszmar polskiego mistrza wreszcie się skończył

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Skoki narciarskie. Na zdjęciu reprezentant Polski - Piotr Żyła
Skoki narciarskie. Na zdjęciu reprezentant Polski - Piotr ŻyłaLUKASZ SZELAG/REPORTERReporter
Piotr Żyła
Piotr ŻyłaFRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja