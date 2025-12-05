Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zillmann nie czekała dłużej, oficjalnie ogłosiła. Na nagraniu pojawiła się Lesar

Anna Dymarczyk

Katarzyna Zillmann w ostatnim czasie wróciła z pełną mocą do aktywności w mediach społecznościowych. Wioślarka, jak się okazało, postanowiła kontynuować swoją zażyłą relację z Janją Lesar, którą poznała na planie "Tańca z Gwiazdami", a także nie zaprzestała przygody z tańcem. W jej życiu dzieje się teraz bardzo wiele i sportsmenka postanowiła oficjalnie ogłosić jedną rzecz. Na nagraniu towarzyszyła jej Lesar.

Dwie kobiety ubrane w białe stroje z głębokimi dekoltami patrzą na siebie z bliskiej odległości, trzymając się za ramiona, na tle sceny oświetlonej fioletowymi światłami.
Katarzyna Zillmann, Janja LesarAdam Jankowski/REPORTEREast News

Jak dotąd Zillmann nie otwierała się zbyt w kontekście ewentualnego związku z Janją Lesar. Wioślarka przed finałem "Tańca z Gwiazdami" rozstała się ze swoją wieloletnią partnerką, Julią Walczak. Później głośno zrobiło się o "przerwie" w związku Lesar i jej partnera, Krzysztofa Hulboja. Tancerka głośno mówiła o "zauroczeniu" swoją taneczną partnerką z "Tańca z Gwiazdami".

Katarzyna Zillmann ruszyła dalej

"Bardzo dobrze się rozumiemy, dopełniamy. Zobaczymy, co będzie. Na pewno chcemy jeszcze tańczyć, jeżeli będzie taka okazja" - mówiła Janja Lesar o Zillmann w rozmowie z "Kozaczkiem". Tancerka wyjawiła, że choć teraz jest sama i ma przerwę od swojego związku, to uczucie, jakim pała do Zillmann nazwała otwarcie "zauroczeniem".

Tymczasem wioślarka postanowiła odmienić swoje życie i wyprowadziła się do nowego mieszkania. Na swoim kanale nadawczym opowiadała o tym, jak wygląda jej dzień - poszukiwała garnków, trenowała biegi i pokazywała piękne widoki ze swoich miejskich wypraw.

Kupiłam nowe garnki, bo przeprowadziłam się do nowego miejsca. No i w sumie wiecie, dużo zmian w moim życiu i potrzebuję nowych inspiracji. I wiecie co mnie kręci? Kręci mnie taki nowy sezon. Totalny odłam. A wiem, że nie będzie łatwo. Generalnie nie jest. Ale wiem, że muszę walczyć o to, co już zaczęłam
mówiła gwiazda.

Katarzyna Zillmann ogłosiła

Ostatecznie 5 grudnia o 17 Zillmann postanowiła coś ogłosić. Sportsmenka zapowiadała, że zrobi to właśnie po tej godzinie, a dodatkowo od kilku dni pokazywała nagrania mogące świadczyć o tym, że szykuje się do czegoś dużego. Teraz wiadomo już, o co mogło jej chodzić. Wystarczyło jej zaledwie kilka słów, a atmosfera tajemnicy została zachowana.

"Zagramy w teledysku" - napisała Zillmann w opisie zamieszczonego nagrania, na którym trenowała z Janją Lesar. Wioślarka zaznaczyła, że na nagraniu widać pierwszy trening taneczny po przerwie. Nie chciała też, mimo pytań, zdradzić, o jaki konkretnie teledysk chodzi. Zdaje się, że fani niedługo sami się przekonają.

