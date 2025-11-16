Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielkie sportowe sukcesy Katarzyny Zillmann sprawiły, że jej udział w "Tańcu z Gwiazdami" wzbudził ogromne emocje. Z tygodnia na tydzień widzowie śledzić mogli nie tylko postępy wioślarki, ale również coraz bliższą relację łączącą ją z jej taneczną partnerką, Janją Lesar. Teraz Słowenka zabrała głos ws. Zillmann i ujawniła, co tam naprawdę łączy ją ze sportsmenką.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
Katarzyna Zillmann i Janja LesarAdam Jankowski/REPORTERReporter

Katarzyna Zillmann to jedna z najbardziej utytułowanych polskich wioślarek. Na swoim koncie ma m.in. srebrny medal olimpijski z Tokio, liczne triumfy w zawodach międzynarodowych oraz opinię jednej z najbardziej walecznych zawodniczek swojego pokolenia. Sportowe sukcesy i konsekwencja w dążeniu do celu sprawiły, że wielu kibiców widziało w niej przykład determinacji, siły i odwagi.

Nic więc dziwnego, że kiedy ogłosiła udział w "Tańcu z Gwiazdami", szerokie grono fanów zaczęło śledzić jej taneczną przygodę z ogromnym zainteresowaniem. Dla Zillmann był to krok daleko poza strefę komfortu - w zupełnie inny świat niż ten, który znała z toru regatowego.

Janja Lesar ujawniła ws. jej relacji z Katarzyną Zillmann. Króciutko

Jej występy szybko zdobyły sympatię widzów, a bukmacherzy typowali ją jako jedną z faworytek do zdobycia Kryształowej Kuli. Tym większym zaskoczeniem okazało się jej odpadnięcie tuż przed wielkim finałem, do którego awansowali Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska, Maurycy Popiel i Sara Janicka oraz Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.

Po eliminacji głos zabrała Janja Lesar, taneczna partnerka Zillmann, która w rozmowie z reporterem "Faktu" przyznała, że do ostatniej chwili wierzyła w awans. Mówiła o żałobie po intensywnym czasie treningów, o zżyciu i o tym, że podobnie cierpiała tylko raz - kiedy odpadła z Dawidem Kwiatkowskim. Zdradziła też, że zanim poznała Zillmann, przejrzała jej media społecznościowe i od początku doceniła jej autentyczność. Podkreśliła, że Kasia była "totalnie sobą" i właśnie za tę intensywność ją doceniła.

Tancerka otrzymała także pytanie, na którego odpowiedź fani czekali z niecierpliwością. Z tygodnia na tydzień coraz bardziej widoczne było bowiem, że panie łączy coś więcej, niż tylko wspólna walka o Kryształową Kulę. Teraz prawda wyszła na jaw, a Lesar wyjawiła, że Zillmann stała jej się naprawdę bliska.

"Uwielbiam jej ekspresję i tę intensywność. (...) No ta relacja jest bliska. My się totalnie połączyłyśmy, totalnie się porozumiałyśmy" - ogłosiła.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
Sportowe życie

Zillmann znienacka ogłosiła ws. Janji Lesar. Nie rozstaną się po "Tańcu z gwiazdami". Ludzie coś przeczuwali

    Dwie osoby ubrane w eleganckie białe stroje stoją blisko siebie na tle rozmytego, fioletowo-niebieskiego oświetlenia, obie mają wyrazisty makijaż, patrzą poważnie w stronę obiektywu.
    Katarzyna Zillmann i Janja LesarAdam Jankowski/REPORTEREast News
    Dwie kobiety w efektownych czerwonych, cekinowych strojach z głębokimi dekoltami idą razem po scenie, trzymając się za ręce na tle rozmytego, oświetlonego światłami tła.
    Katarzyna Zillmann i Janja LesarALEKSANDER MAJDANSKI / NEWSPIX.PL /NEWSPIX.PLNewspix.pl
    Dwie kobiety stoją blisko siebie na scenie, obie są ubrane elegancko, jedna w garnitur z krawatem, druga w biały koszuli i kamizelce, na ich twarzach widoczne są uśmiechy, a tło oświetlone jest fioletowym światłem.
    Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Tańcu z gwiazdami"Adam Jankowski/REPORTEREast News

