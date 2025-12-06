Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kompromitacja Legii, ale co stało się potem. Cios za ciosem, to już kpina

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Legia przegrała z Piastem na wyjeździe 0:2. Warszawski klub znalazł się w ogromnym, niewyobrażalnym dołku. Co więcej, obecnie jest w strefie spadkowej. Po sobotnim meczu eksperci nie zostawili na zespole Inakiego Astiza suchej nitki. "To jakiś żart " - czytamy.

Dwóch piłkarzy drużyny Legia Warszawa w białych strojach po meczu, widoczna publiczność na trybunach w tle, na strojach logo sponsora oraz klubowe emblematy.
Piast Gliwice - Legia WarszawaMICHAL GACIARZ/ARENA AKCJINewspix.pl

Aż trudno uwierzyć, z jakim kryzysem zmaga się Legia Warszawa. Ostatnie zwycięstwo stołeczny klub odniósł 23 października - z Szachtarem Donieck (2:1) w Lidze Konferencji. Później z drużyną pożegnał się Edward Iordanescu.

Jego miejsce zajął Inaki Astiz, który zawiódł na całej linii. W sobotę "Wojskowi" przegrali 0:2 z Piastem w Gliwicach. Po porażce spadli na 16. miejsce, do strefy spadkowej. Za kadencji Hiszpana bilans wynosi: cztery porażki i trzy remisy. Dramat, po prostu dramat.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Eksperci nie wytrzymali po tym, co zrobiła Legia. "To już nawet nie jest śmieszne"

"Hej, Legia Warszawa, u nas jak coś też jest spoko!" - czytamy na profilu I ligi, która zakpiła z ostatnich wyników Legii.

"69 dni bez wygranej i pozycja Legii w tabeli nie jest komfortowa..." - odnotowano na profilu "Weszło".

"Inaki Astiz to chyba Marka Gołębiewskiego przebił w roli tymczasowego trenera Legii. Wiadomo, klub-mem. Ale na co ten facet liczy? Że uchowa się w rezerwach, albo CLJ? Totalna kompromitacja" - komentuje Hubert Błaszczyk.

"Czujecie, że gdy Legia wsadzała gola na 3:3 z Hibernianem, oni pomyśleli "ufff, najgorsze za nami"?" - pisze Przemysław Langier z Interii Sport.

"To, co wyprawia się w Legii, to jakiś żart. Wygląda to tak, jakby wszyscy sabotowali swoją robotę. Począwszy od prezesa (on jest najbardziej temu winny), aż po zwykłego rezerwowego. To już nawet nie jest śmieszne" - dodaje Adam Romer.

"Jeśli w czwartek Legia nie wygra w Armenii, wyrówna niechlubny klubowy rekord 10. meczów bez zwycięstwa z rzędu. Dariusz Mioduski może na stałe wpisać się do historii" - czytamy na profilu Konrada Fersztera.

"Ta Legia przebija tą z sezonu 21/22. To wszystko jest konsekwencją braku planu, działania redakcyjnego, nastawienia na tu i teraz. Przeciętność stała się synonimem Legii. Niebywałe. Taki wielki klub doprowadzić do takiej sytuacji. Przykre, ale prawdziwe. Efektem strefa spadkowa" - analizuje Dawid Dobrasz.

"Legia zanotowała 9. mecz z rzędu bez zwycięstwa. Od wyrównania klubowego "rekordu" dzieli Wojskowych już tylko jedno spotkanie. Jesienią 1966 roku stołeczni zaliczyli passę 10 potyczek bez wygranej we wszystkich rozgrywkach" - wyliczył Wojciech Papuga.

"Całe szczęście, że Legia poszerzyła sztab, może wystarczy czasu na rozpracowanie lepszego dziś Piasta na rewanżowe spotkanie za tydzień" - komentuje ironicznie Michał Zachodny.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Ferran Torres
La Liga

Wyprzedził Lewandowskiego i to w jakim stylu. Niebywały wyczyn gwiazdora. To nie zdarza się często

Igor Szarek
Igor Szarek
Grupa piłkarzy w szarych strojach sportowych świętuje bramkę lub ważny moment podczas meczu, widoczny uśmiech na twarzach, gesty uznania oraz logo sponsora na koszulkach
Legia WarszawaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Piłkarz w białej koszulce z numerem 29 na piersi stoi na boisku, podnosi rękę w geście komunikacji podczas meczu. W tle widoczny inny zawodnik w podobnej koszulce oraz rozmazana publiczność.
Mileta RajovićFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Dariusz Mioduski, prezes Legii
Dariusz Mioduski, prezes LegiiAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja