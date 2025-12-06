Zieliński na ustach Włochów. Wszystko po tym, co zrobił w meczu Serie A

Nie da się ukryć, że obecniePiotr Zieliński przeżywa najlepszy czas, odkąd trafił do Interu Mediolan. Od połowy października 31-latek pojawia się w każdym meczu drużyny prowadzonej przez Cristiana Chivu. Albo w podstawowym składzie, albo wchodząc z ławki rezerwowych.

W sobotę Inter w ramach 14. kolejki Serie A zagrał na San Siro z Como. Nazwisko 105-krotnego reprezentanta Polski tym razem znalazło się we wyjściowej jedenastce. Zieliński tworzył linię pomocy razem z Nicolo Barellą i Hakanem Calhanoglu.

Inter – Como. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Tak Zieliński zagrał z Como. Włosi od razu to odnotowali

Gospodarze rozbili rywali aż 4:0. Na listę strzelców wpisali się Lautaro Martinez, Marcus Thuram, wspomniany Calhanoglu oraz Carlos Augusto. Przy żadnym z trafień asysty nie zanotował nasz kadrowicz.

Mimo to Piotr Zieliński często uczestniczył przede wszystkim w ofensywnych akcjach swojego zespołu. Został zmieniony w 71. minucie. Jego miejsce zajął Henrikh Mkhitaryan. Zaraz po zakończeniu spotkania włoskie media przeanalizowały występy poszczególnych piłkarzy. Jak ich zdaniem wypadł 31-latek?

"Mecz po meczu podbija Inter. I pomyśleć, że jeszcze kilka miesięcy temu wisiał nad nim ogromny znak zapytania. Może nie zawsze jest widoczny w fazie defensywnej, ale zawsze towarzyszy grze ofensywnej" - pisze tamtejszy "Eurosport", który przyznał Polakowi notę "6,5".

"Prawie zawsze wyprzedzając piłkarzy Como, Polak świętował swój 400. występ w Serie A w najlepszy możliwy sposób. Jest pewniakiem do pomocy Nerazzurri, choć daleko mu do Piotra, który zachwycił Napoli" - czytamy na sportmediaset.mediaset.it, gdzie otrzymał taką samą ocenę.

"Wygrywa kilka pojedynków w środku pola i odbiera przeciwnikom ważne piłki" - napisali krótko eksperci ilmessaggero.it (nota "6,5"). "Gra bardzo blisko Barelli w fazie ataku, aby przewidywać ruchy przeciwników w środku pola" - to z kolei opinia dziennikarzy sport.virgilio.it, którzy ocenili Piotra Zielińskiego na szóstkę.

"Nie był to jego najlepszy występ, ale nie jest w odstawce. W pomocy jest niezawodnym wsparciem dla kolegów z drużyny, poza tym stosuje się do poleceń Chivu. W tym roku Zieliński to zupełnie inny Zieliński" - czytamy na "tuttomercatoweb.com".

W tym sezonie pomocnik reprezentacji Polski rozegrał łącznie 17 spotkań. Strzelił w nich dwa gole i zanotował dwie asysty.

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu podczas meczu przeciwko Napoli Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP