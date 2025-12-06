Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zieliński na ustach Włochów. Wszystko po tym, co zrobił w meczu Serie A

Michał Chmielewski

Piotr Zieliński staje się coraz ważniejszą postacią w Interze Mediolan. W sobotni wieczór jego drużyna rozbiła u siebie Como aż 4:0. Reprezentant Polski spędził na murawie 71 minut. Nie udało mu się strzelić bramki ani zanotować asysty. Nie przeszkodziło to jednak włoskim dziennikarzom w ocenie naszego kadrowicza, a wręcz przeciwnie.

Piłkarz w niebiesko-czarnej koszulce Interu Mediolan, widoczny z wyraźnym wyrazem twarzy skupienia lub lekkiego zaskoczenia podczas meczu, tło stadionowe zamazane.
Piotr ZielińskiLoris RoselliAFP

Nie da się ukryć, że obecniePiotr Zieliński przeżywa najlepszy czas, odkąd trafił do Interu Mediolan. Od połowy października 31-latek pojawia się w każdym meczu drużyny prowadzonej przez Cristiana Chivu. Albo w podstawowym składzie, albo wchodząc z ławki rezerwowych.

W sobotę Inter w ramach 14. kolejki Serie A zagrał na San Siro z Como. Nazwisko 105-krotnego reprezentanta Polski tym razem znalazło się we wyjściowej jedenastce. Zieliński tworzył linię pomocy razem z Nicolo Barellą i Hakanem Calhanoglu.

Inter – Como. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven Sports

Tak Zieliński zagrał z Como. Włosi od razu to odnotowali

Gospodarze rozbili rywali aż 4:0. Na listę strzelców wpisali się Lautaro Martinez, Marcus Thuram, wspomniany Calhanoglu oraz Carlos Augusto. Przy żadnym z trafień asysty nie zanotował nasz kadrowicz.

Mimo to Piotr Zieliński często uczestniczył przede wszystkim w ofensywnych akcjach swojego zespołu. Został zmieniony w 71. minucie. Jego miejsce zajął Henrikh Mkhitaryan. Zaraz po zakończeniu spotkania włoskie media przeanalizowały występy poszczególnych piłkarzy. Jak ich zdaniem wypadł 31-latek?

"Mecz po meczu podbija Inter. I pomyśleć, że jeszcze kilka miesięcy temu wisiał nad nim ogromny znak zapytania. Może nie zawsze jest widoczny w fazie defensywnej, ale zawsze towarzyszy grze ofensywnej" - pisze tamtejszy "Eurosport", który przyznał Polakowi notę "6,5".

"Prawie zawsze wyprzedzając piłkarzy Como, Polak świętował swój 400. występ w Serie A w najlepszy możliwy sposób. Jest pewniakiem do pomocy Nerazzurri, choć daleko mu do Piotra, który zachwycił Napoli" - czytamy na sportmediaset.mediaset.it, gdzie otrzymał taką samą ocenę.

    "Wygrywa kilka pojedynków w środku pola i odbiera przeciwnikom ważne piłki" - napisali krótko eksperci ilmessaggero.it (nota "6,5"). "Gra bardzo blisko Barelli w fazie ataku, aby przewidywać ruchy przeciwników w środku pola" - to z kolei opinia dziennikarzy sport.virgilio.it, którzy ocenili Piotra Zielińskiego na szóstkę.

    "Nie był to jego najlepszy występ, ale nie jest w odstawce. W pomocy jest niezawodnym wsparciem dla kolegów z drużyny, poza tym stosuje się do poleceń Chivu. W tym roku Zieliński to zupełnie inny Zieliński" - czytamy na "tuttomercatoweb.com".

    W tym sezonie pomocnik reprezentacji Polski rozegrał łącznie 17 spotkań. Strzelił w nich dwa gole i zanotował dwie asysty.

    Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan
    Piotr Zieliński w barwach Interu MediolanAFP
    Piotr Zieliński w barwach Interu podczas meczu przeciwko Napoli
    Piotr Zieliński w barwach Interu podczas meczu przeciwko NapoliGiuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan
    Piotr Zieliński w barwach Interu MediolanGiuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

