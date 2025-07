Znacznie dalej, bo do finału Euro 2025, dotarły obrończynie tytułu, Angielki. Ich rywalkami w ostatecznym pojedynku o trofeum okazały się Hiszpanki. Przed meczem dobrym słowem wsparł "Lwice" król Karol . Za pośrednictwem mediów społecznościowych skierował do nich wiadomość specjalną .

To nie wszystko. Media obiegła wieść, wedle której w celebrację finału z udziałem Angielek włączył się książę William . Jego decyzja o opuszczeniu domu i wybraniu się na mecz do Szwajcarii nie jest przypadkiem.

Z tego tytułu razem z kobiecą angielską reprezentacją piłkarską celebrował zwycięstwo nad Holandią (4:0) i awans drużyny do fazy zasadniczej Euro 2025. A to jeszcze nic. Jak potwierdził Pałac Kensington, w obliczu dotarcia Angielek do finału turnieju William postanowił nagle przerwać wakacje i udać się do Szwajcarii, by na własne oczy zobaczyć spotkanie z Hiszpanią.