Fani brytyjskiej rodziny królewskiej mocno się zmartwili, gdy w czerwcu księżna Kate nagle odwołała swój przyjazd na prestiżowe wyścigi konne Royal Ascot 2025. Przekazano, że żona Williama "musi znaleźć równowagę", a tak lakoniczny komunikat tylko podsycił plotki. Zastanawiano się nad samopoczuciem Kate, która całkiem niedawno toczyła walkę z nowotworem.

Pojawiły się również pytania o to, czy zagrożona jest wizyta Middleton na Wimbledonie. Jako patronka All England Lawn Tennis and Croquet Club zwyczajowo wręcza ona trofea zwyciężczyni i zwycięzcy wielkoszlemowego turnieju. To dla niej ważne nie tylko przez wzgląd na obowiązkowość, ale także na miłość do tenisa. Jak niegdyś wspominała, Wimbledon zajmuje w jej sercu szczególne miejsce.

Oglądałam Wimbledon, to był nieodłączny element mojego dorastania. To kwintesencja angielskiego lata. Myślę, że naprawdę inspiruje młodych ludzi, zresztą mnie samą zainspirowało, gdy byłam młodsza, do zaangażowania się w tę grę

Podczas gdy dalej nie jest jasne, czy w finałowych dniach londyńskiego Wielkiego Szlema Kate pojawi się w królewskiej loży, do mediów dość niespodziewanie napływają sportowe wieści dotyczące jej męża.

Książę William podjął decyzję. Oficjalnie ogłasza

Obowiązki powierzone Williamowi obejmują także sport, w tym piłkę nożną. Są dla księcia właściwie przyjemnością, wszak prywatnie sam jest kibicem. Z tego tytułu oficjalnie wsparł angielskie piłkarki, które właśnie występują na Euro. Razem z nimi świętuje zwycięstwo 4:0 w meczu z Holandią.

Wielkie zwycięstwo w fazie grupowej!

"I jeszcze taki komplet goli!" - dodaje, udostępniając zdjęcie z piłkarkami, wykonane w szatni, oraz kilka innych ujęć z angielską reprezentacją narodową.

Rozwiń

To nie wszystko. Okazuje się, że to już koniec księcia Williama na stanowisku prezydenta organizacji Fields in Trust zajmującej się organizacją przestrzeni do uprawiania sportów i aktywności fizycznej. Stanowisko oficjalnie przejmuje Jill Scott.

"Wczoraj wieczorem nasz patron książę William powitał Jill Scott MBE w nowej roli prezydenta - symbolicznie przekazując jej pałeczkę, a wcześniej pełniąc tę rolę przez ostatnie 12 lat" - czytamy w komunikacie.

Wszystko wydarzyło się podczas Euro, w dniu meczu Angielek. "Książę William i Jill oglądali razem genialny występ Lwic - zespołu, w którym kiedyś z dumą grała Jill. To mocne przypomnienie, jak ważne są te przestrzenie dla przyszłych pokoleń. Aby pielęgnować kolejne pokolenie Lwic i zapewnić wszystkim czerpanie korzyści płynących z zabawy na świeżym powietrzu i sportu, musimy chronić to, co mamy" - podsumowano. "Świetnie było spotkać się z Jill i usłyszeć, jak świetną pracę planuje wykonać jako nowy prezydent Fields in Trust" - dorzucił jeszcze William.

Rozwiń

Jak wyglądały kulisy meczu Świątek - Collins? Dziennikarz uchylił rąbka tajemnicy Polsat Sport Polsat Sport

Księżna Kate Middleton i książę William Jordanian Royal Palace AFP

Książę William na Euro kobiet MIGUEL MEDINA AFP