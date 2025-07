Niegdyś przewodził siatkarskiej reprezentacji Polski (2011-2014) i zdobywał z nią mistrzostwo świata (2014), dziś jest już na sportowej emeryturze. Marcin Możdżonek zakończył karierę przed pięcioma laty, lecz wcale nie wycofał się z życia publicznego, a zamiast na parkiecie oglądać go można na scenie politycznej.

W ostatnich wyborach prezydenckich udzielił poparcia Sławomirowi Mentenzowi, a w czerwcu dołączył do wchodzącej w skład Konfederacji partii Nowa Nadzieja. Całkiem niedawno pojawiły się spekulacje, jakoby miał dołączyć do grupy doradców prezydenta-elekta Karola Nawrockiego. Sam Możdżonek odniósł się do tych plotek następująco:

Dziękuję wszystkim za pozytywny odbiór, dobre życzenia i gratulacje, ale informacja o tym, że mam zostać doradcą Karola Nawrockiego nigdy nie została przez nikogo potwierdzona. Nie prowadziliśmy z Panem Prezydentem elektem rozmów na ten temat

Teraz na jego profilu pojawił się następny wpis. Tym razem były siatkarz odnosi się do głośnych słów Szymona Hołowni wypowiedzianych na antenie Polsat News.

Burza po słowach Hołowni w Polsacie. Możdżonek nie wytrzymał

"Wielokrotnie proponowano, sugerowano, rozpytywano mnie, czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu" - powiedział Szymon Hołownia w wywiadzie na antenie Polsat News. Podpytywany o nazwiska ludzi, którzy mieli go namawiać do zaniechania zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski, odpowiedział wymijająco. "Przyjdzie czas, że i o tym będziemy rozmawiać" - przekazał.

"Sprawa jest jasna: Karol Nawrocki wygrał te wybory. Nie ma żadnego wiarygodnego dowodu, że wybory wygrał ktoś inny. Czy były wypaczenia w niektórych komisjach wyborczych? Były. Ale to nie była taka skala, żeby wpłynąć na wynik wyborów" - tłumaczył.

Jego słowa o "zamachu stanu" wywołały ogromne poruszenie. Dosadnie reaguje m.in. Marcin Możdżonek. "Jeśli to prawda, to mamy do czynienia z wielkim skandalem, który powinien zostać w pełni odkryty i rozliczony. Tu chodzi o powagę i bezpieczeństwo naszego państwa!" - napisał na platformie X.

Zgromadzenie Narodowe, w trakcie którego ma dojść do odebrania przez marszałka Sejmu Szymona Hołowni prezydenckiej przysięgi od Karola Nawrockiego, zaplanowane jest na środę 6 sierpnia.

