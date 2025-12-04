Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ludzie nie dowierzają po tym komunikacie ws. TV Republika. To nie żart. "Co tu się dzieje?"

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Niesłyszany od lat Wojciech Michałowicz ogłasza, że wraca do komentowania NBA. Zrelacjonuje mecz Los Angeles Lakers - Boston Celtics w... Telewizji Republika. Nie, to nie żart, choć internauci aż nie dowierzają. "Co tu się dzieje?" - dopytują i snują rozważania na temat tego, jak będzie wyglądała relacja na antenie telewizji, której redaktorem naczelnym jest Tomasz Sakiewicz.

Mężczyzna w średnim wieku w granatowym garniturze, zapiętym pod szyją na krawat, stoi przed budynkiem z dużymi oknami, spogląda poważnie przed siebie i trzyma ręce przy zapięciu marynarki.
Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Telewizji RepublikaAndrzej Iwańczuk/ReporterReporter

Polscy kibice koszykówki mieli ostatnio powody do radości. Po pierwsze, w drugim meczu kwalifikacji do mistrzostw świata reprezentacja Polski odwróciła losy meczu z Holandią i - choć w trzeciej kwarcie przegrywała 21 punktami - ostatecznie wygrała 85:83. Po drugie, po słabszej serii w końcu przełamał się Jeremy Sochan i w pojedynku z Memphis Grizzlies znacznie poprawił swoje statystyki, przekraczając barierę dwucyfrowej zdobyczy punktowej. To jednak nie koniec ciekawych wieści.

Zobacz również:

Przemysław Babiarz
Sportowe życie

Przemysław Babiarz przerywa milczenie ws. śmierci żony. "Chorowała bardzo ciężko od roku"

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Koszykówka w Republice? Kibice aż nie dowierzają

    Okazuje się, że lada dzień do komentowania meczów NBA powróci dobrze znany kibicom koszykówki Wojciech Michałowicz, który do 2022 roku relacjonował tę dyscyplinę na antenie Canal+Sport. Po trzech latach zasiądzie przed mikrofonem... Telewizji Republika. To nie żart.

    "Z satysfakcją informuję, że po ponad 3 latach wracam do komentowania NBA! Stanie się to już w nocy z piątku na sobotę przy okazji meczu LA Lakers - Boston Celtics na antenie telewizji Republika. Będziemy się spotkać regularnie. Zapraszam od godziny 0:30!" - przekazał dziennikarz we wpisie na platformie X.

    Ruszyła lawina komentarzy. "NBA w Polsce w TV Republika? Co tu się dzieje" - kwituje Mateusz Babiarz. "Się dzieje się" - odpowiedział Michałowicz. Do internetowej dyskusji dołączyli inni. Chłodzą nastroje. "Wydaje mi się, że tylko pokażą komentarz pana Wojtka, i tyle. Tak przynajmniej wyglądały ich wcześniejsze transmisje sportowe", "Będzie taki sam format, który jest stosowany przy meczach repry i polskich klubów w pucharach, czyli gadające głowy w trakcie meczu", "Nie podniecajmy się za bardzo. To nie ma prawa być klasyczna transmisja meczu" - nie dowierzają internauci.

    Mecz NBA Boston Celtics - Los Angeles Lakers zaplanowany jest na sobotę 6 grudnia na godzinę 1:00 czasu polskiego. Do pojedynku drużyna z LA przystąpi z chęcią odbudowania dopiero co zakończonej (niespodziewaną porażką z Phoenix Suns) serii siedmiu zwycięstw w lidze. Z kolei zawodnicy Boston Celtics z pewnością będą chcieli wygrać przed własną publicznością.

    Zobacz również:

    Agata Świątek, Iga Świątek
    Iga Świątek

    Gorąco ws. Świątek i jej siostry. Wychodzi prawda o ich relacji. "Stoimy za swoimi plecami"

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    „Nigdy nie zapomnę tego momentu” – LeBron James o tworzeniu historii NBA dzięki wspólnej grze z Bronny’mAP© 2024 Associated Press
    Koszykarz w fioletowym stroju wykonuje dynamiczny ruch pod koszem, próbując zdobyć punkty podczas meczu, otoczony przez zawodników drużyny Lakers w żółtych strojach, rozgrywka odbywa się na profesjonalnym parkiecie z widownią i dużymi ekranami nad bois...
    Mecz Phoenix Suns - Los Angeles Lakers Ronald MartinezAFP
    Dwóch koszykarzy drużyny Boston Celtics na parkiecie w trakcie meczu, obaj w białych strojach z zielonymi napisami, jeden z nich energicznie pokazuje emocje, drugi jest w ruchu, w tle rozmyta publiczność.
    Payton Pritchard i Sam Hauser z Boston CelticsJason MillerAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja