Polscy kibice koszykówki mieli ostatnio powody do radości. Po pierwsze, w drugim meczu kwalifikacji do mistrzostw świata reprezentacja Polski odwróciła losy meczu z Holandią i - choć w trzeciej kwarcie przegrywała 21 punktami - ostatecznie wygrała 85:83. Po drugie, po słabszej serii w końcu przełamał się Jeremy Sochan i w pojedynku z Memphis Grizzlies znacznie poprawił swoje statystyki, przekraczając barierę dwucyfrowej zdobyczy punktowej. To jednak nie koniec ciekawych wieści.

Koszykówka w Republice? Kibice aż nie dowierzają

Okazuje się, że lada dzień do komentowania meczów NBA powróci dobrze znany kibicom koszykówki Wojciech Michałowicz, który do 2022 roku relacjonował tę dyscyplinę na antenie Canal+Sport. Po trzech latach zasiądzie przed mikrofonem... Telewizji Republika. To nie żart.

"Z satysfakcją informuję, że po ponad 3 latach wracam do komentowania NBA! Stanie się to już w nocy z piątku na sobotę przy okazji meczu LA Lakers - Boston Celtics na antenie telewizji Republika. Będziemy się spotkać regularnie. Zapraszam od godziny 0:30!" - przekazał dziennikarz we wpisie na platformie X.

Ruszyła lawina komentarzy. "NBA w Polsce w TV Republika? Co tu się dzieje" - kwituje Mateusz Babiarz. "Się dzieje się" - odpowiedział Michałowicz. Do internetowej dyskusji dołączyli inni. Chłodzą nastroje. "Wydaje mi się, że tylko pokażą komentarz pana Wojtka, i tyle. Tak przynajmniej wyglądały ich wcześniejsze transmisje sportowe", "Będzie taki sam format, który jest stosowany przy meczach repry i polskich klubów w pucharach, czyli gadające głowy w trakcie meczu", "Nie podniecajmy się za bardzo. To nie ma prawa być klasyczna transmisja meczu" - nie dowierzają internauci.

Mecz NBA Boston Celtics - Los Angeles Lakers zaplanowany jest na sobotę 6 grudnia na godzinę 1:00 czasu polskiego. Do pojedynku drużyna z LA przystąpi z chęcią odbudowania dopiero co zakończonej (niespodziewaną porażką z Phoenix Suns) serii siedmiu zwycięstw w lidze. Z kolei zawodnicy Boston Celtics z pewnością będą chcieli wygrać przed własną publicznością.

