Ludzie nie dowierzają po tym komunikacie ws. TV Republika. To nie żart. "Co tu się dzieje?"
Niesłyszany od lat Wojciech Michałowicz ogłasza, że wraca do komentowania NBA. Zrelacjonuje mecz Los Angeles Lakers - Boston Celtics w... Telewizji Republika. Nie, to nie żart, choć internauci aż nie dowierzają. "Co tu się dzieje?" - dopytują i snują rozważania na temat tego, jak będzie wyglądała relacja na antenie telewizji, której redaktorem naczelnym jest Tomasz Sakiewicz.
Polscy kibice koszykówki mieli ostatnio powody do radości. Po pierwsze, w drugim meczu kwalifikacji do mistrzostw świata reprezentacja Polski odwróciła losy meczu z Holandią i - choć w trzeciej kwarcie przegrywała 21 punktami - ostatecznie wygrała 85:83. Po drugie, po słabszej serii w końcu przełamał się Jeremy Sochan i w pojedynku z Memphis Grizzlies znacznie poprawił swoje statystyki, przekraczając barierę dwucyfrowej zdobyczy punktowej. To jednak nie koniec ciekawych wieści.
Koszykówka w Republice? Kibice aż nie dowierzają
Okazuje się, że lada dzień do komentowania meczów NBA powróci dobrze znany kibicom koszykówki Wojciech Michałowicz, który do 2022 roku relacjonował tę dyscyplinę na antenie Canal+Sport. Po trzech latach zasiądzie przed mikrofonem... Telewizji Republika. To nie żart.
"Z satysfakcją informuję, że po ponad 3 latach wracam do komentowania NBA! Stanie się to już w nocy z piątku na sobotę przy okazji meczu LA Lakers - Boston Celtics na antenie telewizji Republika. Będziemy się spotkać regularnie. Zapraszam od godziny 0:30!" - przekazał dziennikarz we wpisie na platformie X.
Ruszyła lawina komentarzy. "NBA w Polsce w TV Republika? Co tu się dzieje" - kwituje Mateusz Babiarz. "Się dzieje się" - odpowiedział Michałowicz. Do internetowej dyskusji dołączyli inni. Chłodzą nastroje. "Wydaje mi się, że tylko pokażą komentarz pana Wojtka, i tyle. Tak przynajmniej wyglądały ich wcześniejsze transmisje sportowe", "Będzie taki sam format, który jest stosowany przy meczach repry i polskich klubów w pucharach, czyli gadające głowy w trakcie meczu", "Nie podniecajmy się za bardzo. To nie ma prawa być klasyczna transmisja meczu" - nie dowierzają internauci.
Mecz NBA Boston Celtics - Los Angeles Lakers zaplanowany jest na sobotę 6 grudnia na godzinę 1:00 czasu polskiego. Do pojedynku drużyna z LA przystąpi z chęcią odbudowania dopiero co zakończonej (niespodziewaną porażką z Phoenix Suns) serii siedmiu zwycięstw w lidze. Z kolei zawodnicy Boston Celtics z pewnością będą chcieli wygrać przed własną publicznością.