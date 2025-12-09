Wrzesień był dla Anity Włodarczyk całkiem udany. Awansowała do finału mistrzostw świata w Tokio. W rywalizacji z innymi najlepszymi młociarkami w najdalszym rzucie uzyskała 74,64 m, co stanowiło drugi wynik Polki w sezonie. Próba pozwoliła jej na zajęcia 6. miejsca. Bezkonkurencyjna okazała się Camryn Rogers, która z wynikiem 80,51 m wygrała zawody.

Po turnieju przyszedł czas na odpoczynek i zebranie sił. Teraz jednak Włodarczyk wraca już do pracy. Wyjechała do Kataru, by tam - w optymalnych dla siebie warunkach - przygotowywać się do następnych startów. "Pierwsze rzucanie od finału Mistrzostw Świata w Tokio. P.S. Fajnie jest znowu wziąć młot do ręki i poczuć te endorfiny szczęścia, które odczuwam podczas rzucania" - przekazała w nowym wpisie w mediach społecznościowych.

To nie koniec nowości z życia i kariery polskiej mistrzyni. Właśnie gruchnęły wieści o pierwszym w całości poświęconym jej filmie dokumentalnym. Są pierwsze szczegóły.

Jest komunikat ws. Anity Włodarczyk. Wszystko jasne

"W końcu możemy to potwierdzić - rozpoczęło się kręcenie filmu dokumentalnego o Anicie Włodarczyk. Pierwszego tego typu o polskiej legendzie sportu. Historia kobiety, która osiągnęła wszystko w swojej dyscyplinie, a teraz patrzy na to z zupełnie innej strony. Po raz pierwszy pokażemy Anitę nie tylko jako trzykrotną mistrzynię olimpijską i rekordzistkę świata, ale jako osobę - z marzeniami, wątpliwościami, pasją i determinacją" - potwierdzono właśnie w nowym komunikacie.

Producenci obiecują, że poznamy Włodarczyk "od jej ludzkiej, prywatnej strony". Nie tylko przez pryzmat sukcesów i medali, lecz także codzienności. "Kamera będzie podążać za Anitą podczas treningu, w podróży, z bliskimi" - wyjaśniono i dodano, że nie zabraknie ekskluzywnych materiałów z prywatnego archiwum młociarki. Będą również rozmowy z osobami ze ścisłego otoczenia mistrzyni: z jej rodziną, trenerem, psychologiem oraz członkami sztabu szkoleniowego.

"Już podczas przygotowań do filmu, im głębiej wchodziliśmy w świat Anity, tym bardziej zdawaliśmy sobie sprawę, jak mało o niej wiemy. Anita przełamuje wszelkie stereotypy. Może nam się wydawać, że znamy ją z mediów, ale prawdziwa Anita to zupełnie inna historia - znacznie bogatsza i bardziej złożona" - przyznajei Eja Trzcińska, odpowiedzialna za development filmu.

W dokumencie będą urywki m.in. z Tokio i z różnych miejsc w Polsce, w tym z rodzinnego miasta Włodarczyk, Rawicza. Premiera filmu planowana jest na wiosnę 2026 roku.

