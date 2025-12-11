Wicemistrz olimpijski zabrał głos ws. przyszłości w kadrze. Jest sygnał dla Nikoli Grbicia

Od lat Grzegorz Łomacz znajdował się w gronie powołanych do siatkarskiej reprezentacji. Nie inaczej było, gdy w 2022 roku kadrę przejął Nikola Grbić. Serb konsekwentnie stawiał na 40-latka i zabierał go na wszystkie duże imprezy. Rozgrywający znalazł się także w zespole na igrzyska olimpijskie w Paryżu i stał się jednym z bohaterów tamtego turnieju. W półfinale świetnie zastąpił Marcina Janusza i poprowadził Polskę do wielkiego finału.

W 2025 roku jednak w kadrze go nie było. Wszystko z własnego wyboru. Jak mówił wtedy dla TVP Sport decyzja była spowodowana narodzinami drugiego dziecka.

- W tym roku miałem jednak dwie szale do wyboru. To była piekielnie ciężka decyzja. Poczułem, że po tylu latach poświęceń rodzina mnie potrzebuje i ja potrzebuję jej - mówił.

Po przerwie wakacyjnej spowodowanej sezonem reprezentacyjnym Łomacz wrócił do gry w sezonie klubowym. Z powodzeniem dalej gra w PGE Skrze Bełchatów i jest jednym z liderów całej ekipy. Co więcej, jego drużyna spisuje się w aktualnej kampanii znakomicie. Zdołała pokonać już 3:1 Bogdankę LUK Lublin oraz Aluron CMC Wartę Zawiercie, czyli odpowiednio mistrza i wicemistrza kraju.

Po 10. kolejkach Skra zajmuję 3. miejsce w tabeli z ośmioma zwycięstwami i dwiema porażkami. Tuż przed kolejnym starciem z Treflem Gdańsk (czwartek, godz. 17:30) głos o aktualnej formie drużyny w rozmowie z TVP Sport wypowiedział się właśnie rozgrywający.

- Całkiem nieźle nam idzie. Podchodzę jednak to do tego spokojnie. Siatkówka sprawia mi olbrzymią frajdę. To, że mam doświadczenie i to, co było za mną do tej pory w sporcie, bardzo mi pomaga. Spełniam się grając z młodszymi kolegami, którzy moje rady biorą sobie do serducha. Naprawdę cieszę się, że tak to na razie wygląda. Przed nami jeszcze długa droga i mnóstwo pracy - przekazał.

Łomacz jasno o grze w kadrze, wszystko wyjawił

Nie zabrakło także wątku dalszej gry w reprezentacji. Zapytany, czy dobrą formą wysyła znaki do Nikoli Grbicia odpowiada jasno. Selekcjoner zna go doskonale i wie, na co go stać. Do tego przyznaje, że skupia się na grze drużyny.

Nie, nie wysyłam żadnych sygnałów Nikoli. Szkoleniowiec zna mnie na wylot. W ogóle więc o tym nie myślę. Koncentruję się tylko i wyłącznie na tym, by pomagać zespołowi, grać jak najlepiej

Do tego przekazał także, że mimo upływu lat dalej jest chętny na grę w narodowych barwach.

- Nawet jak będę miał 70 lat, to też odpowiem, że ochota dalej jest - dodał.

