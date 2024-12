Thurnbichler pominął Kubackiego, a teraz takie informacje. Głośno o ich relacjach

Forma polskich skoczków daleka jest od ideału, ale z każdym kolejnym konkursem ich postawa wygląda lepiej. Coraz większą rolę odgrywają zawodnicy, którzy do tej pory byli w cieniu Kamila Stocha , Dawida Kubackiego, czy Piotra Żyły . Potwierdziły to konkursy w Titisee-Neustadt. Najlepszym z biało-czerwonych w miniony weekend był Jakub Wolny . 29-latek w konkursach zajął dwudzieste drugie oraz ósme miejsce.

I to właśnie Wolny jest autorem najlepszego wyniku polskiego skoczka w trwającym sezonie. Są więc umiarkowane powody do optymizmu. Jednak tego samego nie można powiedzieć w przypadku Dawida Kubackiego . Choć doświadczony zawodnik w jednym z konkursów w Ruce zajął dziesiąte miejsce, nie powtórzył tego w kolejnych zawodach. W Titisee-Neustadt nie zdobył ani punktu i zawody kończył na pierwszej serii.

Kubacki i Thurnbichler mają skomplikowane relacje? Dziennikarz ujawnia

Dlatego po zawodach w niemieckiej miejscowości pojawiały się pytania, czy dla Kubackiego znajdzie się miejsce na konkursy w Engelbergu? Szybko okazało się, że 34-latek do Szwajcarii się nie uda, a jego miejsce w składzie na Puchar Świata zajął Piotr Żyła , który solidnie zaprezentował się w Pucharze Kontynentalnym. Teraz to Kubacki będzie miał szansę sprawdzić się na zawodach nieco niższej rangi.

Kiedy można spodziewać się powrotu brązowego medalisty olimpijskiego z Pekinu do Pucharu Świata? Tego na razie nie wiadomo. Temat Kubackiego i jego braku w składzie na najbliższe zawody w Pucharze Świata poruszono w programie "Misja Sport". Komentator Eurosportu, Michał Korościel opowiedział nieco więcej o relacjach, jakie łączą skoczka z Thomasem Thurnbichlerem. "Gdyby Dawid Kubacki miał opisać na Facebooku swoją relację z Thomasem Thurnbichlerem to musiałby zaznaczyć tę opcję — to skomplikowane. Tak to jest rzeczywiście skomplikowane" - powiedział dziennikarz.