Piotr Żyła był najlepszy z Polaków w serii próbnej przed konkursem indywidualnym Pucharu Świata w Wiśle. Popularny "Wiewiór" zajął drugie miejsce (127,5 m) za Norwegiem Robertem Johanssonem. Siódmy był Kamil Stoch.

Zdyskwalifikowany w sobotnim konkursie drużynowym Johansson w serii próbnej "odpalił rakietę" i wylądował na 134 m. Trzecie miejsce zajął Niemiec Karl Geiger (128,5 m). Skaczący jako ostatni Stoch wylądował na 126 m.



Publiczność się ożywiła, gdy spiker wywołał nazwisko pierwszego z "Biało-Czerwonych", Jakuba Wolnego. Polak doleciał do 117 m. Kilka minut później na belce startowej usiadł Maciej Kot, który w piątkowych treningach i kwalifikacjach nie imponował formą. Dzisiaj wylądował dokładnie w tym miejscu, co Wolny (117 m), choć skakał w lepszych warunkach.

Piotr Żyła, niesiony dopingiem zgromadzonych już fanów, poszybował na odległość 127,5, mimo nie najlepszych warunków wietrznych. Żyła długo był liderem, wyprzedził go dopiero Johansson. Stefan Hula skakał w jeszcze trudniejszych warunkach niż kolega z kadry i wylądował na 112 m.



Dawid Kubacki doskoczył do 120,5 m. Zamykający serię próbną Kamil Stoch był w gronie czterech zawodników skaczących z niższej belki, obniżonej po skoku Johanssona. Nasz mistrz doleciał do 126 m.



Początek konkursu indywidualnego zaplanowano na godzinę 15. W sobotę w zawodach drużynowych najlepsi okazali się Polacy.

Wyniki Polaków w serii próbnej:

2. Piotr Żyła - 78,1 pkt - 127,5 m



7. Kamil Stoch - 72,2 pkt - 126 m



27. Dawid Kubacki - 58,7 pkt - 120,5 m



33. Jakub Wolny - 55,4 pkt - 117 m

35. Stefan Hula - 52,4 pkt - 112 m



42. Maciej Kot - 49,2 pkt - 117 m



Z Wisły Waldemar Stelmach