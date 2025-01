Pierwsza część sezonu w wykonaniu polskich skoczków nie jest najlepsza, jednak widać pewien progres w porównaniu z ubiegłymi zmaganiami. Zwłaszcza Paweł Wąsek daje duże powody do radości, bo widać, że jest w dobrej formie, co potwierdzają jego wyniki w kolejnych konkursach . Również w sobotę na Wielkiej Krokwi udowodnił, że jest liderem biało-czerwonej kadry. Podczas mistrzostw Polski nie miał sobie równych.

Zwłaszcza pierwszy jego skok mógł zrobić wielkie wrażenie, bo Wąsek wylądował na 145 metrze. W drugiej serii również odleciał daleko i zdobył pierwszy złoty medal mistrzostw Polki w swojej karierze . Na drugim stopniu podium stanął Kamil Stoch , a trzeci był Jakub Wolny. Dla trzykrotnego mistrza olimpijskiego były to pierwsze oficjalne zawody od Engelbergu. Stoch zdecydował bowiem, że zrezygnuje z Turnieju Czterech Skoczni.

Piotr Żyła usłyszy bolesną decyzję? Thurnbichler musi wybrać

Powrót doświadczonego skoczka do rywalizacji ucieszył fanów, a solidne skoki Stocha potwierdziły, że nie próżnował w ostatnich dniach i ciężko pracował na treningach. Następne zawody Pucharu Świata odbędą się w Zakopanem. Thomas Thurnbichler już wie, że na rywalizację powoła Dawida Kubackiego , Pawła Wąska , Aleksandra Zniszczoła oraz Jakuba Wolnego . Do kompletu brakuje tylko jednego zawodnika. Będzie nim albo Stoch albo Piotr Żyła .

"Rozmawiamy na świeżo po zawodach, gdzie ja nie znam decyzji czy komunikatów. Realnie w grze są tylko oni, Kamil tym drugim miejscem zgłosił akces, że trzeba go wziąć pod uwagę, przez co Thomas Thurnbichler ma ból głowy" - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty Jakub Kot, tuż po zakończeniu mistrzostw Polski. Telewizyjny ekspert uważa, że wyniki zawodów dały austriackiemu szkoleniowcowi do myślenia. Zwłaszcza w kwestii Stocha.