Joanna Kil: jesteśmy pokrzywdzone, to podcina skrzydła

- Jesteśmy pokrzywdzone, bo ze sportów zimowych tylko w kombinacji norweskiej nie ma rywalizacji kobiet. Jesteśmy sportem nieolimpijskim, więc mamy też przez to inne możliwości finansowe. To trochę nam podcina skrzydła w rozwoju. Nie użyłabym słowa dyskryminacja. Musimy to po prosto zaakceptować. Słyszałem wiele razy, że to jest młoda dyscyplina i musi się rozwinąć. Na mistrzostwach świata startowało w treningach ponad 40 zawodniczek, więc to jest duży krok do tego, by kombinacja norweska kobiet jednak pojawiła się na igrzyskach - mówiła Kil.