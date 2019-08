To jeszcze nie była absolutnie najwyższa dyspozycja Wilfredo Leona, ale nowy nabytek reprezentacji Polski ma duży udział w awansie naszej kadry na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio. Jeden z najlepszych siatkarzy świata po meczu ze Słowenią dziękował kibicom i zapowiedział, że interesują go tylko najwyższe cele z naszą drużyną narodową.

Podczas niedawnego Memoriału Huberta Wagnera w Krakowie Leon apelował do ekspertów, by dali mu czas na zaprezentowanie najwyższej dyspozycji. Miał rację, bo już w trójmiejskiej Ergo Arenie podczas interkontynentalnego turnieju kwalifikacyjnego parokrotnie pokazywał próbkę swoich umiejętności.

Dotąd brakowało nam siatkarza, który z najtrudniejszych piłek byłby wręcz gwarantem zdobywania punktów i właśnie Leon - w najwyższej formie - potrafi czarować, jak nikt inny na świecie. W ostatnich trzech dniach dał namiastkę tego, co na co dzień wyczynia w polu zagrywki, posyłając "pociski" lecące z prędkością niespełna 130 km/h. Wymagające piłki też były adresowane do niego, ale też zdarzało się, że w relatywnie łatwych sytuacjach był łapany na bloku. A już pojedyncza "czapa" na leonie, co też miało miejsce, zdarza się niezwykle rzadko.

Szczęśliwy po awansie nasz naturalizowany Kubańczyk z poczuciem humoru stwierdził, że przecież nie mógł od pierwszego meczu zawiesić sobie poprzeczki na najwyższym poziomie. - Nie mogę pokazać wszystkiego od razu, bo potem nie mógłbym już nic dodać. Wiem, że mogę grać lepiej. Teraz przygotowania do igrzysk, tam mamy do zrealizowania wysoki cel - powiedział Leon na antenie Polsatu Sport, podczas całej rozmowy wysławiając się wyłącznie w języku polskim, z którym radzi sobie zupełnie swobodnie.

Ten cel, patrząc w kierunku IO w Tokio, jest absolutnie tylko jeden. - Tak, chodzi o złoto. Innym medalem nie jestem zainteresowany - rozwiał wszelkie wątpliwości siatkarz reprezentacji mistrzów świata.

W boju ze Słowenią do pełni szczęścia nasz zespół potrzebował zwycięstwa przynajmniej w jednym secie, ale mecz zaczął się jak po grudzie. Na wybuch radości trzeba było poczekać do drugiej partii, która długimi fragmentami też nie układała się po myśli Orłów trenera Vitala Heynena. - Presja jest, ale naszą pracę wykonaliśmy w meczu z Francuzami. Dziś pierwszy set nie był w naszym wykonaniu najlepszy, ale wygraliśmy 3:1. To najważniejsze, bo mamy bilety do Tokio - zaakcentował gwiazdor "Biało-Czerwonych".

Leon przyłączył się do słów Heynena oraz kapitana kadry, Michała Kubiak, którzy po ostatniej piłce oddali szacunek niesamowicie dopingującej zespół polskiej publiczności.

- Bardzo dziękuję, to wszystko dla was. Wszystko zrobiliśmy, abyście byli zadowoleni - powiedział przyjmujący reprezentacji.

AG