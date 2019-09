Kibice, którzy w Paryżu z trybun wspierają polskich siatkarzy podczas meczu o brązowy medal mistrzostw Europy z Francuzami, liczyli na to, że "Biało-Czerwoni" wystąpią w finale tej imprezy. Zapewnili jednak, że i tak będą nadal dopingować podopiecznych Vitala Heynena.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ME siatkarzy. Dawid Konarski po meczu ze Słowenią (1:3). Wideo INTERIA.PL

W porównaniu z półfinałem w Lublanie mistrzowie świata mogli liczyć na dużo większe liczbowo grono sympatyków na trybunach. Wokół hali Bercy krążyło sporo osób ubranych w biało-czerwone stroje. Na jednym ze stoisk sprzedawane są także różne gadżety w tych barwach.

Reklama

- Powiem szczerze, że nastawiłam się na finał i to na niego pierwotnie kupiłam bilet. Gdy okazało się, że nasi siatkarze zagrają w meczu o brąz, to w nocy zmieniłam rezerwację. Może i jest lekkie rozczarowanie, ale i tak będę nadal z drużyną. Czasem oglądam mecze w internecie, a teraz po raz pierwszy pojawiła się szansa, bym obejrzała jej grę na żywo. Trzymam kciuki, by wygrali i zdobyli medal, ale dla mnie samą nagrodą będzie już to, że wysłucham w takich okolicznościach hymnu. To będzie bardzo emocjonujący moment - powiedział mieszkająca na co dzień w stolicy Francji pani Wioletta.

Do Paryża dotarła także pięcioosobowa grupa Polaków pracujących w Holandii.

- Paradoksalnie, gdy nasz zespół grał w tym kraju, to nie byliśmy w stanie dotrzeć na mecze. Postanowiliśmy to teraz nadrobić. Byliśmy przygotowani na każdy wariant, bo kupiliśmy wejściówki i na mecz o brąz i na finał. Wierzymy, że Polacy ograją "Trójkolorowych" - zapewnili.



Z Paryża Agnieszka Niedziałek



Zdjęcie W akcji Michał Kubiak / Maciej Kulczyński / PAP