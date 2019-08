Siatkarze reprezentacji Polski rozpoczęli w poniedziałek dwutygodniowe wakacje po pierwszej części sezonu. Po odpoczynku spotkają się na zgrupowaniu w Arłamowie, podczas którego będą przygotowywać się do wrześniowych mistrzostw Europy.

Trener Vital Heynen od dawna powtarzał, że najważniejszą imprezą dla biało-czerwonych w tym sezonie jest interkontynentalny turniej kwalifikacyjny do przyszłorocznych igrzysk. Mistrzowie świata w weekend w Gdańsku dopięli swego i wywalczyli bilet do Tokio. Teraz przed nimi dwa tygodnie wakacji.

"Nie oszukujmy się, turniej w Gdańsku nie był bardzo męczący. To były raptem trzy mecze. Myślę, że bardziej potrzebny jest nam teraz odpoczynek dla głowy i relaks, by naładować baterie na przygotowania do ME. A co będzie dalej, zobaczymy" - zaznaczył środkowy Piotr Nowakowski.

Przyjmujący Artur Szalpuk przyznał, że w najbliższym czasie zamierza koncentrować się na innych rzeczach niż siatkówka. "Ona zejdzie teraz na drugi plan" - podkreślił.

Zaznaczył, iż nie wie, ilu zawodników ma pojawić się na zgrupowaniu w Armałowie. "Nawet, gdybym wiedział, to i tak bym nie powiedział" - dodał.

Nowakowski na podobne pytanie odparł, że to ustalenia wewnątrz drużyny. "Poza tym to wszystko może zmienić się jeszcze kilka razy" - skwitował.

Trener Vital Heynen w rozmowie z dziennikarzami zapewnił, że jeszcze nie wie, ilu zawodników pojawi się za dwa tygodnie na przygotowaniach do czempionatu Starego Kontynentu.

"Idziemy krok po kroku. Do niedzieli ważny był awans na igrzyska. W najbliższych dniach będę zaś myślał o tym, ilu siatkarzy mam powołać na to zgrupowanie" - zastrzegł.

Jednocześnie przyznał, że część zawodników może być już pewna występu w ME, ale nie chciał określać liczebności tej grupy.

Przed walką o przepustkę na igrzyska miał duży dylemat, gdy wybierał z 16 graczy czternastkę, która wystąpiła w Gdańsku. Wówczas zrezygnował ze środkowego Jakuba Kochanowskiego i przyjmującego Bartosza Bendorza.

"Czy mają szansę na powołanie na ME? Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Dajcie mi najpierw szansę o tym pomyśleć" - apelował do przepytujących go dziennikarzy.

Mistrzostwa Europy rozpoczną się 13 września (Belgia, Holandia, Francja, Słowenia). Występ w poprzedniej edycji kontynentalnego czempionatu Polacy zakończyli już na barażu o ćwierćfinał, w którym ulegli Słoweńcom 0:3.

"Najważniejsza impreza tego roku już za nami, ale fajnie by było podtrzymać to nasze dobre granie, pokazać się z dobrej strony i zatrzeć złe wrażenie sprzed dwóch lat" - przyznał Nowakowski.

Jesienią biało-czerwonych czeka jeszcze jeden turniej - rozpoczynający się 1 października Puchar Świata w Japonii.