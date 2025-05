Pomimo tego, że siatkarze reprezentacji Polski przerwali klątwę i wywalczyli upragniony medal na igrzyskach w Paryżu, to we francuskiej stolicy nie wszystko szło po myśli podopiecznych Nikoli Grbicia, co do dzisiaj siedzi w głowie chociażby Bartoszowi Kurkowi. Podczas ostatniej rozmowy z Marcinem Januszem na oficjalnym profilu ZAKSY Kędzierzyn-Koźle wrócił on do tematu igrzysk przy okazji pytania o najlepszy wspólny mecz. Zdecydował się na ostrą samokrytykę.