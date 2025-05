Syn polskiego siatkarza we włoskiej kadrze. Znany polityk reaguje. "Wściekłem się"

Kamil Rychlicki, syn Jacka, wicemistrza Europy z reprezentacją Polski, został powołany do siatkarskiej kadry Włoch. Atakujący od 2022 r. ma włoskie obywatelstwo i czeka na oficjalny debiut w nowej reprezentacji - wcześniej reprezentował na międzynarodowej arenie Luksemburg. Na powołanie Rychlickiego do włoskiej kadry zareagował Ryszard Czarnecki. "Wściekłem się" - pisze bez ogródek były poseł do Parlamentu Europejskiego.