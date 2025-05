O ile siatkarzom Bogdanki LUK Lublin nie udało się zamknąć finału PlusLigi w trzech meczach i podopieczni Michała Winiarskiego podjęli jeszcze walkę wygrywając w trzecim spotkaniu w Zawierciu , to już przed własną publicznością lublinianie nie dali rywalom nadziei na odwrócenie losów mistrzostwa.

Wilfredo Leon przeszedł do historii. Nikt przed nim tego nie dokonał

Komplet publiczności, jaki pojawił się w hali w Lublinie od razu rozpoczął świętowanie, tańcząc razem z zawodnikami do hitu sprzed lat “Danza Kuduro", a co niektórzy zawodnicy dali niezły popis swoich umiejętności tanecznych.

Pierwsze z nich naturalnie zdobył 10 maja 2025 r. Tytuł najlepszej drużyny Italii on i jego koledzy z Perugii wywalczyli przed rokiem, a w Rosji Leon sięgał po mistrzostwo aż czterokrotnie, w latach 2015-2018 w barwach Zenita Kazań .

Również czterokrotnie Wilfredo Leon sięgał po Ligę Mistrzów - w tych samych latach co mistrzostwo Rosji. W swojej karierze klubowej reprezentant Polski jest więc jednym z najbardziej utytułowanych zawodników, którzy mogą pochwalić się wszystkim, co najcenniejsze i najtrudniejsze do zdobycia.