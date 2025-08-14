Podczas mistrzostw świata, które rozpoczną się 12 września na Filipinach, tytułu wywalczonego trzy lata temu będą bronili Włosi. W gronie poważnych kandydatów do sięgnięcia po medal wymienia się jednak nie tylko siatkarzy z Italii, ale też Polaków, którzy w efektownym stylu wygrali turniej finałowy Ligi Narodów i potwierdzili, że są świetnie przygotowani do kluczowego etapu sezonu.

"Biało-Czerwoni" trafili do grupy B, w której zagrają z Rumunią (13.09), Katarem (15.09) i Holandią (17.09). Podopieczni Nikoli Grbicia będą zdecydowanymi faworytami do zajęcia pierwszego miejsca, a jeśli nie zawiodą pokładanych w nich oczekiwań, w 1/8 finału zagrają z drugą drużyną grupy G, w której rywalizować będą siatkarze z Japonii, Kanady, Turcji i Libii.

Oto oficjalny hymn mistrzostw świata siatkarzy

Na niespełna miesiąc przed startem czempionatu w sieci zaprezentowano utwór, który będzie towarzyszył zmaganiom na Filipinach.

Oficjalny hymn jednej z największych bitew siatkówki jest już dostępny i brzmi po prostu elektryzująco!

Autorką utworu "It's electrifying" jest filipińska piosenka Karencitta, znana głównie z nagranego w 2017 roku hitu "Cebuana", który na YouTube doczekał się 31 mln wyświetleń.

Jak w serwisie X zauważył siatkarski ekspert Jakub Balcerzak, mistrzostwa świata mężczyzn doczekały się swojej dedykowanej piosenki pierwszy raz od 2014 roku, kiedy to gospodarzem turnieju była Polska. Wówczas zmaganiom towarzyszył utwór Margaret "Start a Fire", a czempionat został zorganizowany z pompą - mecz otwarcia, w którym Polacy powalczyli o punkty z Serbami, zorganizowano na PGE Narodowym, gdzie zwycięstwo gospodarzy 3:0 oglądało na żywo około 61 tys. widzów. Był to też pierwszy raz w historii, kiedy specjalnie z myślą o siatkarskim czempionacie mężczyzn, napisano piosenkę, która stała się swego rodzaju "hymnem" mistrzostw.

