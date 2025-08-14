Miesiąc do siatkarskich mistrzostw świata, a tu taki komunikat. Drugi raz od turnieju w Polsce
Siatkarskie mistrzostwa świata mężczyzn rozpoczną się 12 września, a jednym z faworytów do sięgnięcia po medal będzie reprezentacja Polski. Na niespełna miesiąc przed rozpoczęciem czempionatu pojawiła się wiadomość, że zmaganiom na Filipinach będzie towarzyszyła... oficjalna piosenka turnieju. To pierwszy taki przypadek od 11 lat - Polska była ostatnim gospodarzem mistrzostw, podczas których globalny czempionat promował "hymn".
Podczas mistrzostw świata, które rozpoczną się 12 września na Filipinach, tytułu wywalczonego trzy lata temu będą bronili Włosi. W gronie poważnych kandydatów do sięgnięcia po medal wymienia się jednak nie tylko siatkarzy z Italii, ale też Polaków, którzy w efektownym stylu wygrali turniej finałowy Ligi Narodów i potwierdzili, że są świetnie przygotowani do kluczowego etapu sezonu.
"Biało-Czerwoni" trafili do grupy B, w której zagrają z Rumunią (13.09), Katarem (15.09) i Holandią (17.09). Podopieczni Nikoli Grbicia będą zdecydowanymi faworytami do zajęcia pierwszego miejsca, a jeśli nie zawiodą pokładanych w nich oczekiwań, w 1/8 finału zagrają z drugą drużyną grupy G, w której rywalizować będą siatkarze z Japonii, Kanady, Turcji i Libii.
Oto oficjalny hymn mistrzostw świata siatkarzy
Na niespełna miesiąc przed startem czempionatu w sieci zaprezentowano utwór, który będzie towarzyszył zmaganiom na Filipinach.
Oficjalny hymn jednej z największych bitew siatkówki jest już dostępny i brzmi po prostu elektryzująco!
Autorką utworu "It's electrifying" jest filipińska piosenka Karencitta, znana głównie z nagranego w 2017 roku hitu "Cebuana", który na YouTube doczekał się 31 mln wyświetleń.
Jak w serwisie X zauważył siatkarski ekspert Jakub Balcerzak, mistrzostwa świata mężczyzn doczekały się swojej dedykowanej piosenki pierwszy raz od 2014 roku, kiedy to gospodarzem turnieju była Polska. Wówczas zmaganiom towarzyszył utwór Margaret "Start a Fire", a czempionat został zorganizowany z pompą - mecz otwarcia, w którym Polacy powalczyli o punkty z Serbami, zorganizowano na PGE Narodowym, gdzie zwycięstwo gospodarzy 3:0 oglądało na żywo około 61 tys. widzów. Był to też pierwszy raz w historii, kiedy specjalnie z myślą o siatkarskim czempionacie mężczyzn, napisano piosenkę, która stała się swego rodzaju "hymnem" mistrzostw.