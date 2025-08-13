Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polki z awansem w MŚ. Ale o testach płci aż huczy. Jednak dyskwalifikacja

Łukasz Żurek

Oprac.: Łukasz Żurek

Testy płci i kontrowersje z tym związane w ostatnim czasie kojarzyły się kibicom głównie z boksem. Tymczasem gigantyczny skandal na tym tle wybuchł właśnie w trakcie kobiecych mistrzostw świata U-21 w siatkówce. Apelacja Wietnamu dotycząca dyskwalifikacji 19-letniej Dang Thi Hong została odrzucona. Władze FIBV okazały się w tej sprawie niezłomne.

Skandal w kobiecej siatkówce stał się faktem (zdj. ilustracyjne)
materiały prasowe

Siatkarskie mistrzostwa świata kobiet U-21 odbywają się w Indonezji. Na rewelację turnieju szybko wyrosła reprezentacja Wietnamu. Udziału w czempionacie azjatycka ekipa nie będzie jednak wspominać dobrze.

Wszystko zaczęło się od trenerki kadry Serbii, która po porażce z Wietnamkami zasugerowała, że w zespole rywalek nie grają wyłącznie kobiety.

Polki zagrają o strefę medalową. Apelacja Wietnamu ostatecznie odrzucona

- Powodów naszej porażki było kilka. Jednym z nich jest to, że nie rozegraliśmy ani jednego meczu z naszą męską reprezentacją kadetów podczas przygotowań - wypaliła bezceremonialnie Marijana Boricić, gdy Serbki uległy Wietnamkom 0:3.

Podejrzenia padły na dwie zawodniczki - Dang Thi Hong i Nguyen Phuong Sinh.I nie były niestety bezzasadne. Szerzej o tym piszemy TUTAJ.

Wyniki przeprowadzonych testów okazały się sensacyjne. Efekt? Wietnam został ukarany czterema walkowerami i stracił szansę na grę w fazie pucharowej.

    Nguyen Phuong Sinh otrzymała zgodę na dalszy udział w turnieju. Z kolei Dang Thi Hong została zdyskwalifikowana. Wietnamczycy złożyli odwołanie, ale władze FIBV okazały się nieugięte. Apelacja została właśnie odrzucona.

    W imprezie biorą udział także Polki. W środę awansowały do ćwierćfinału, pokonując gładko Portoryko 3:0 (25:16, 25:15, 25:12). O strefę medalową zagrają z Bułgarią.

      Ręka zawodnika trzymająca piłkę do siatkówki plażowej z widocznym logotypem zawodów oraz kolorową opaską na nadgarstku.
      Siatkówka kobiet (zdj. ilustracyjne)Conny Kurth / www.kurth-media.demateriały prasowe
