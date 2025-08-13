Polki z awansem w MŚ. Ale o testach płci aż huczy. Jednak dyskwalifikacja

Siatkarskie mistrzostwa świata kobiet U-21 odbywają się w Indonezji. Na rewelację turnieju szybko wyrosła reprezentacja Wietnamu. Udziału w czempionacie azjatycka ekipa nie będzie jednak wspominać dobrze.

Wszystko zaczęło się od trenerki kadry Serbii, która po porażce z Wietnamkami zasugerowała, że w zespole rywalek nie grają wyłącznie kobiety.

Polki zagrają o strefę medalową. Apelacja Wietnamu ostatecznie odrzucona

- Powodów naszej porażki było kilka. Jednym z nich jest to, że nie rozegraliśmy ani jednego meczu z naszą męską reprezentacją kadetów podczas przygotowań - wypaliła bezceremonialnie Marijana Boricić, gdy Serbki uległy Wietnamkom 0:3.

Podejrzenia padły na dwie zawodniczki - Dang Thi Hong i Nguyen Phuong Sinh.I nie były niestety bezzasadne. Szerzej o tym piszemy TUTAJ.

Wyniki przeprowadzonych testów okazały się sensacyjne. Efekt? Wietnam został ukarany czterema walkowerami i stracił szansę na grę w fazie pucharowej.

Nguyen Phuong Sinh otrzymała zgodę na dalszy udział w turnieju. Z kolei Dang Thi Hong została zdyskwalifikowana. Wietnamczycy złożyli odwołanie, ale władze FIBV okazały się nieugięte. Apelacja została właśnie odrzucona.

W imprezie biorą udział także Polki. W środę awansowały do ćwierćfinału, pokonując gładko Portoryko 3:0 (25:16, 25:15, 25:12). O strefę medalową zagrają z Bułgarią.

