Dominacja polskich siatkarek, to musiało się tak skończyć. 25:13 i koniec

W najlepsze trwają mistrzostwa świata kobiet do lat 21 w siatkówkę. Wśród drużyn biorących udział nie zabrakło Polek. Te pewnie przemknęły przez fazę grupową, wygrywając cztery mecze i przegrywając zaledwie jeden, z reprezentacją Włoch 2:3. Mimo to wyniki, które osiągnęły, pozwoliły im zająć pierwsze miejsce w pierwszej fazie zmagań, dzięki czemu w 1/8 finału mogły się zmierzyć ze zdecydowanie słabszym rywalem.

Co ciekawe, ten przez długi czas nie był znany, bowiem niespodziewanie aż czteroma walkowerami z powodu uczestnictwa nieuprawnionych zawodniczek została ukarana kadra Wietnamu. Finalnie jednak padło na Portoryko. Małe zamieszanie nie przeszkodziło podopiecznym Miłosza Majki stracić koncentrację, co pokazały od pierwszego gwizdka środowego starcia.

Polki od razu narzuciły przeciwniczkom swój styl gry i nie pozwalały im rozwinąć skrzydeł, co jednocześnie potwierdzała tablica wyników - było 8:5. Z czasem nasze reprezentantki prezentowały się tylko lepiej, dzięki czemu w pewnym momencie prowadziły aż 21:12. Wyśmienicie na boisku prezentowała się Anna Fiedorowicz, która była zdecydowaną liderką zespołu. Pierwszy set zakończył się wygraną polskich siatkarek 25:15.

Druga partia miała bardzo podobny przebieg do pierwszej. "Biało-Czerwone" dzielnie broniły dostępu do swojego parkietu, a jednocześnie bardzo dobrze kontrowały Portorykanki. Zawodniczki trenera Majki wygrywały 7:4, 15:9, aż w końcu doprowadziły do licznych piłek setowych, gdyż prowadziły 24:15. Seta domknęły już przy drugiej okazji i zwyciężyły go do 16.

Siatkarski nokaut na koniec, jest awans dalej

Trzeci set okazał się najlepszy w wykonaniu Polek i najgorszy dla rywalek. Nasze reprezentantki rozpoczęły od fantastycznej serii, dzięki czemu prowadziły już 8:2. Prowadzenie tylko się powiększało, a siatkarki coraz lepiej bawiły się grą, co wskazywał jednostronny wynik - 15:6.

Po chwili te stanęły przed szansą zamknięcia meczu i awansu do najlepszej ósemki całego czempionatu. Ostatecznie wykorzystały podobnie, jak w poprzedniej partii swoją drugą piłkę i dopięły swego, wygrywając seta 25:13, a cały mecz 3:0.

Tym samym zameldowały się w ćwierćfinale zmagań, gdzie zmierzą się z Bułgarią. To spotkanie zaplanowane jest na piątek, 15 sierpnia.

Polska - Portoryko 3:0 (25:15, 25:16, 25:13)

Siatkarki reprezentacji Polski do lat 21 volleyballworld.com materiały prasowe

