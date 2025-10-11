Klub PlusLigi z oficjalnym ogłoszeniem, wszystko tuż przed sezonem. Ważna zmiana
Już za kilka dni oficjalnie rozpoczną się rozgrywki 2025/2026 polskiej PlusLigi. W wielu zespołach doszło do sporych zmian personalnych. Nie inaczej było w PGE Projekcie Warszawa, czyli drużynie brązowych medalistów z poprzedniej kampanii. Z klubem pożegnał się m.in. Andrzej Wrona, dotychczasowy kapitan zespołu, który zdecydował się zakończyć siatkarską karierę. Wobec tego musiano wybrać nowego kapitana. W niedzielne popołudnie poznaliśmy jego nazwisko.
Po zakończonym sezonie reprezentacyjnym wielkimi krokami zbliża się start rozgrywek klubowych. 20 października rozpocznie się polska PlusLiga, czyli jedna z najlepszych siatkarskich lig mężczyzn na świecie. W wielu zespołach doszło do sporej ilości roszad, a miejsce miały wielkie hity transferowe.
Nie inaczej było w zespole PGE Projektu Warszawa. Klub w odpowiedzi na odejście Bartłomieja Bołądzia, Jędrzeja Gruszczyńskiego czy Tobiasa Branda przeprowadził naprawdę ciekawe transfery, bowiem w stolicy zagrają m.in. Bartosz Bednorz czy Karol Kłos.
Poza wspomnianymi zawodnikami drużynę opuścił także Andrzej Wrona. Utytułowany środkowy po sezonie 2024/2025 zakończył karierę, a co za tym idzie przestał pełnić funkcję kapitana drużyny. Wobec takiego wydarzenia w drużynie Tommiego Tiilikainena musiał pojawić się następca Wrony. Na kilka dni przed startem ligi klub oficjalnie o tym poinformował.
Damian Wojtaszek kapitanem PGE Projektu Warszawa
Jak przekazano w komunikacie za pośrednictwem mediów społecznościowych nowym kapitanem zespołu został Damian Wojtaszek. Do tego dodano również krótki filmik z 37-latkiem w roli głównej.
PGE Projekt Warszawa ligę zacznie 21 października od spotkania z beniaminkiem, InPost ChKS Chełm. Doświadczony libero w nowej roli okazję do debiutu będzie miał jednak jeszcze przed rozpoczęciem PlusLigi przy okazji turnieju towarzyskiego Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza.
Klub ze stolicy Polski w sobotę, 11 października o godz. 19:30 w półfinale zmagań zagra z włoskim zespołem Cisterna Volley.