Partner merytoryczny: Eleven Sports

Klub PlusLigi z oficjalnym ogłoszeniem, wszystko tuż przed sezonem. Ważna zmiana

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już za kilka dni oficjalnie rozpoczną się rozgrywki 2025/2026 polskiej PlusLigi. W wielu zespołach doszło do sporych zmian personalnych. Nie inaczej było w PGE Projekcie Warszawa, czyli drużynie brązowych medalistów z poprzedniej kampanii. Z klubem pożegnał się m.in. Andrzej Wrona, dotychczasowy kapitan zespołu, który zdecydował się zakończyć siatkarską karierę. Wobec tego musiano wybrać nowego kapitana. W niedzielne popołudnie poznaliśmy jego nazwisko.

Damian Wojtaszek (z numerem 18)
Damian Wojtaszek (z numerem 18)Andrzej Iwanczuk /ReporterReporter

Po zakończonym sezonie reprezentacyjnym wielkimi krokami zbliża się start rozgrywek klubowych. 20 października rozpocznie się polska PlusLiga, czyli jedna z najlepszych siatkarskich lig mężczyzn na świecie. W wielu zespołach doszło do sporej ilości roszad, a miejsce miały wielkie hity transferowe.

Nie inaczej było w zespole PGE Projektu Warszawa. Klub w odpowiedzi na odejście Bartłomieja Bołądzia, Jędrzeja Gruszczyńskiego czy Tobiasa Branda przeprowadził naprawdę ciekawe transfery, bowiem w stolicy zagrają m.in. Bartosz Bednorz czy Karol Kłos.

Zobacz również:

Michał Łasko w barwach reprezentacji Włoch
Siatkówka

Polska straciła wielki talent. Śpiewa dwa hymny, Włosi przyjęli go z otwartymi ramionami

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

    Poza wspomnianymi zawodnikami drużynę opuścił także Andrzej Wrona. Utytułowany środkowy po sezonie 2024/2025 zakończył karierę, a co za tym idzie przestał pełnić funkcję kapitana drużyny. Wobec takiego wydarzenia w drużynie Tommiego Tiilikainena musiał pojawić się następca Wrony. Na kilka dni przed startem ligi klub oficjalnie o tym poinformował.

    Damian Wojtaszek kapitanem PGE Projektu Warszawa

    Jak przekazano w komunikacie za pośrednictwem mediów społecznościowych nowym kapitanem zespołu został Damian Wojtaszek. Do tego dodano również krótki filmik z 37-latkiem w roli głównej.

    PGE Projekt Warszawa ligę zacznie 21 października od spotkania z beniaminkiem, InPost ChKS Chełm. Doświadczony libero w nowej roli okazję do debiutu będzie miał jednak jeszcze przed rozpoczęciem PlusLigi przy okazji turnieju towarzyskiego Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza.

    Klub ze stolicy Polski w sobotę, 11 października o godz. 19:30 w półfinale zmagań zagra z włoskim zespołem Cisterna Volley.

    Ataki w meczu #VolleyWrocław - Eco Harpoon LOS Nowy Dwor Mazowiecki. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski i Jan Urban
    Reprezentacja

    Pułapka na Polaków. Urban ostrzega piłkarzy. Postawił jasne żądania

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek
    Andrzej Wrona (z numerem 8) w barwach PGE Projektu Warszawa
    Andrzej Wrona (z numerem 8) w barwach PGE Projektu WarszawaMaciej NaporaEast News
    Artur Szalpuk i Damian Wojtaszek, przyjmujący i libero PGE Projektu Warszawa
    Artur Szalpuk i Damian Wojtaszek, przyjmujący i libero PGE Projektu WarszawaPHOTO ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS/AGENCJA SE/East NewsEast News
    Grupa siatkarzy w sportowych strojach świętuje zdobyty punkt na boisku do siatkówki, unosząc ręce i okazując radość; parkiet w odcieniach pomarańczowego i zielonego, siatka oraz trybuny w tle.
    Siatkarze PGE Projektu Warszawa w sezonie 2024/2025Grzegorz Wajda/REPORTER East News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja