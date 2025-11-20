Dwa ciosy w znany klub. Polski siatkarz musiał zejść z boiska, a to nie koniec

To miała być dla JSW Jastrzębskiego Węgla okazja do rewanżu za przegrany mecz o AL-KO Superpuchar Polski. Wówczas, choć po walce, jastrzębianie musieli uznać wyższość mistrzów Polski z Bogdanki LUK Lublin. W środę podjęli tych rywali na własnym boisku.

I znów, mimo wyraźnej porażki w pierwszym secie, jastrzębianie byli w stanie postawić się przeciwnikom. Ostatecznie jednak ponownie przegrali 1:3. Porażka, przy późniejszym zwycięstwie ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle w Rzeszowie w meczu z Asseco Resovią, wypchnęła ich z czołowej ósemki tabeli PlusLigi. Ale po meczu nie to jest największym problemem Andrzeja Kowala.

JSW Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

JSW Jastrzębski Węgiel ma problemy. Dwie kontuzje, lider poza grą

54-letni szkoleniowiec, który objął zespół JSW Jastrzębskiego Węgla przed sezonem, od początku swojej pracy musi mierzyć się z problemami zdrowotnymi.

"Wyzwanie jest ogromne. Nie do końca mamy jednak zawodników z bardzo dobrym zdrowiem. U niektórych siatkarzy trening trzeba więc dozować" - przyznał przed sezonem w rozmowie z Interia Sport.

Ligę JSW rozpoczął bez Maksymiliana Graniecznego. Młody libero, który kapitalnie pokazał się w sezonie reprezentacyjnym, doznał urazu kości śródręcza i konieczna była operacja. Akurat on niedługo powinien wrócić do gry, ale po meczu z Bogdanką LUK Lublin w zespole przybyły dwie nowe kontuzje.

W spotkaniu z mistrzami Polski nie wystąpił Anton Brehme. Na początku sezonu niemiecki środkowy był wyróżniającym się zawodnikiem JSW, zgarniał statuetki dla MVP wygranych meczów, ale i jego dopadł pech. Szczegóły w rozmowie ze "Strefą Siatkówki" podał Leszek Dejewski, asystent Kowala.

- Antonowi Brehme we wtorek po treningu spuchło kolano. W środę był u lekarza w Łodzi, będziemy się zastanawiać, jaki wybrać plan. Czy to będzie leczenie, które będzie wymagało przerwy czy poczekamy i postaramy się kilka meczów rozegrać - opisuje trener.

Siatkówka. Kolejne ciosy spadają na polski klub. "Mamy duże problemy"

Już w trakcie spotkania na JSW Jastrzębski Węgiel spadł kolejny cios. Pod koniec drugiego seta boisko musiał opuścić Nicolas Szerszeń. Nowy przyjmujący drużyny to jeden z jej liderów, ale koledzy w dwóch ostatnich setach musieli sobie radzić bez niego - zastąpił go Michał Gierżot.

- Zakłuło mnie kolano przy pierwszym ataku i już przy drugim ataku tak mnie kłuło, że nawet z chodzeniem było mi ciężko - opowiedział "Strefie Siatkówki" zawodnik.

Teraz siatkarz przejdzie badania, ale jego ewentualna absencja w kolejnych meczach będzie dużym problemem dla zespołu. Jastrzębianie nie mają czasu na odpoczynek, bo już w sobotę 22 listopada grają z InPost ChKS Chełm.

- Wracamy do treningów i przede wszystkim leczymy się. Mamy duże problemy zdrowotne - nie ukrywa Dejewski.

Anton Brehme Art Service PAP

Anton Brehme (z lewej) i Nicolas Szerszeń fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe

Trener JSW Jastrzębskiego Węgla Andrzej Kowal fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe