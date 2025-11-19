Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lanie od beniaminka, prezesi nie wytrzymali. Radykalny ruch w polskim klubie

Damian Gołąb

Siatkarze Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa są największym rozczarowaniem początku sezonu w PlusLidze. Celowali co najmniej w grę w strefie play-off, a są niemal na dnie tabeli. We wtorek zanotowali kolejną niespodziewaną porażkę i wrócili bez punktów z meczu z beniaminkiem, InPost ChKS Chełm. Dzień po porażce władze klubu zdecydowały się na radykalny ruch, który ma pomóc w odmianie wyników drużyny.

Siatkarze Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa zaczęli sezon fatalniePAWEL PIOTROWSKI/400MMNewspix.pl

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa była rewelacją poprzedniego sezonu siatkarskiej PlusLigi. Długo zajmowała wysokie miejsce w ligowej tabeli, ostatecznie niespodziewanie wywalczyła awans do strefy play-off i skończyła na ósmym miejscu.

Po sezonie drużyna niemal utrzymała skład, w dodatku sprowadziła gwiazdę na rozegranie - Argentyńczyka Luciano De Cecco. Zmieniła też trenera, Brazylijczyka Cezara Silvę zastąpił Hiszpan Guillermo Falasca. Cele są ambitne, sięgają co najmniej powtórzenia wyniku sprzed roku, a może i wyższego miejsca.

PlusLiga. Prezesi nie zdzierżyli. Zmiana w klubie już po sześciu meczach

Tyle że początek sezonu przyniósł częstochowianom olbrzymi zawód. Dotąd wygrali tylko jedno spotkanie, w dodatku po tie-breaku. Pięć pozostałych przegrali, ostatnie we wtorek. Ta porażka była szczególnie bolesna, bo komplet punktów zgarnął im sprzed nosa beniaminek. InPost ChKS Chełm pokonał Steam Hemarpol Politechnikę 3:1.

Po porażce pisaliśmy, że w klubie wyją syreny alarmowe. Jak się okazało, ta przegrana przelała czarę goryczy u kierownictwa klubu. Dzień po przegranej częstochowianie wydali oficjalny komunikat, w którym poinformowali o pożegnaniu z trenerem.

KS Norwid Częstochowa informuje, że w dniu 19 listopada 2025 roku obowiązki pierwszego trenera drużyny siatkarzy przestał pełnić Guillermo Falasca. Władze Klubu dziękują trenerowi Falasce za dotychczasową pracę, zaangażowanie oraz wkład włożony w rozwój zespołu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
głosi oświadczenie.

Na razie drużynę powierzono dotychczasowemu drugiemu trenerowi drużyny, którym jest Roberto Cocconi. Ma on poprowadzić zespół w najbliższym meczu PlusLigi, w którym rywalem częstochowian będzie dobrze spisujący się na początku sezonu zespół PGE GiEK Skry Bełchatów.

To jednak najprawdopodobniej tylko rozwiązanie tymczasowe. Klub już zapowiedział, że o dalszych decyzjach dotyczących sztabu szkoleniowego wkrótce poinformuje w osobnym komunikacie. Po sześciu rozegranych meczach Steam Hemarpol Politechnika zajmuje dwunaste miejsce w ligowej tabeli. Ma jednak tyle samo punktów co ostatni Cuprum Stilon Gorzów.

